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KKTOK genel kurul tarihi açıklandı

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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu olağan genel kurulu, 28 Mart’ta Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tesislerinde gerçekleşecek

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KKTOK genel kurul tarihi açıklandı
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Olağan Genel Kurulu 28 Mart Perşembe günü saat 18:30’da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tesislerinde gerçekleşecek. 

Olağan kurul öncesi başkan Tigin Kişmir ve ekibi, küçük değişikler ile yola devam sinyalleri veriyor. Gerçekleşecek Genel Kurul öncesi Kişmir “Tüm lisanslı sporcularımızı genel kurulda görmekten mutluluk duyarız” açıklamasında bulundu. 

Genel kurul sonrası 2019 sezonu ile ilgili gelişmeler ve kurallardaki değişiklikler sporculara aktarılacak mevcut kurallar ve uygulanan yöntemlerle ilgili sporculardan görüş alınacak.

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