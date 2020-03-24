KKTOK etkinliklerini askıya aldı

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) dün resmi facebook hesabından yaptığı açıklamada tüm etkinliklerini askıya aldığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle etkinliklerini askıya alan Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumundan yapılan açıklama şöyle:

“Planlanan tüm etkinliklerimiz ülkemizdeki olağan üstü durum sonlanana kadar askıya alınmıştır. Tüm sporcularımıza, üyelerimize ve takipçilerimize önemle duyurulur. Evde kal, güvende kal”