KKTOK ekibi Taksim'de görevde

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) ekibi ile Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri, Taksim Sahasındaki görevlerine başladılar.

27 - 29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ERC ve MERC Kıbrıs ayağı Cyprus Rally'nin ikinci günü olan Cumartesi saat 17:00'de araçlar, Taksim Sahasından Güneyden, Kuzeye geçecekler. Türkiye'deki başarılı WRC görevinden dönen Canben Özpaşa sorumluluğundaki Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu ekibi de ara vermeden Cyprus Rally için Taksim Sahasında çalışmalara başladılar.