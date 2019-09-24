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KKTOK ekibi Taksim'de görevde

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KKTOK ekibi Taksim'de görevde
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Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) ekibi ile Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri, Taksim Sahasındaki görevlerine başladılar.

27 - 29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ERC ve MERC Kıbrıs ayağı Cyprus Rally'nin ikinci günü olan Cumartesi saat 17:00'de araçlar, Taksim Sahasından Güneyden, Kuzeye geçecekler. Türkiye'deki başarılı WRC görevinden dönen Canben Özpaşa sorumluluğundaki Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu ekibi de ara vermeden Cyprus Rally için Taksim Sahasında çalışmalara başladılar.

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