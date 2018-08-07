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KKTOK'dan Lefke Ralli Sprint

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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK), 2018 Lefke Şenlikleri kapsamında 11 Ağustos Cumartesi günü “Lefke Ralli Sprint” düzenliyor.

KKTOK'dan Lefke Ralli Sprint
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KKTOK’den yapılan açıklamaya göre, herhangi bir şampiyonaya dahil olmayacak olan yarışta yarışmacılar Lefke Şenlikleri kapsamında yarışacak ve Lefke bölge halkına görsel bir şölen sunacak. 
Lefke Belediyesi ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan yarış tüm sınıflara açık olacak ve Ralli Şampiyonası sınıflarının yanında da UTV, Offroad ve Sınıf R araçlar da katılabilecek.
Saat 17.00’de başlayacak olan ve ilki deneme olmak üzere toplam 3 kez geçilecek olan Lefke Baraj etabı 4.69 km uzunluğunda olacak. 
Lefke Ralli Sprint Servis alanı Lefke Karadağ Stadyumu park yerinde kurulacak ve yine Lefke Baraj etabının seyirci noktası da bu noktada olacak

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