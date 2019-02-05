KKORD şampiyonları kupalarına kavuştu

Tamamlanan 2018 sezonunun ardından Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD) düzenlediği gecede dereceye giren sporcularına kupalarını verdi

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği, üçü Kyrenia Offroad Derneği ile ortak Offroad Sprint yarışları olmak üzere toplam 7 yarıştan oluşan 2018 sezonunun tamamlanmasının ardından dereceye girenlere kupalarının verildiği şampiyonlar balosunu gerçekleştirdi. Genel Klasmanın yanı sıra sınıf T1’de de zirvede olan ekip, baba oğul yarışan Burak-Emin Emingil ikilisi olmuştu. Sınıf T2’de Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı kardeşler mutlu sona ulaşmayı başarırken, Sınıf T3’te Halil Erdoğuş-Hakan Kofalı ikilisi ve Sınıf T4’te Yusuf Tosun-Mustafa Tosun ikilisi büyük kupaların sahipleri oldular. Hamitköy’de bulunan Meril Restaurant’ta yapılan ödül töreninde ayrıca sezon boyunca mücadele eden tek bayan sporcu Nelin Cambaz’a da kupa verildi. Sponsorlara ve sezon boyunca destek veren kurumlara da teşekkür plaketleri verildi.