KKORD doğal yaşama destek verdi

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği (KKORD)sosyal faaliyetler gerçekleştirerek üyelerini motive ederken, doğal yaşama da destek verdi.

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği başkanı Hulus Eren, asbaşkan Cemal Çelik ve bazı dernek üyeleri, Lapta DağÇamur Grubunun öncülüğünü yaptığı etkinliğe katıldılar.

Etkinlikte Tatlısu kıyılarındaki çöpler toplanırken, Taşkent Doğa Parkı gönüllüleriyle de tedavi süresi dolan kaplumbağayı denize bırakma aktivitesi gerçekleştirildi. Etkinlikte Tatlısu Belediyesi başkanı Hayri Orcan da yer aldı.