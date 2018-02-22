KKKSOK’dan çevre için önemli adım

KKKSOK çam kese böceği ve orman zararlıları ile mücadele konusunda daha etkili ve doğru mücadele etmek için çam kese böceği ile beslenen kuşların artırılması amacıyla yapılan 300 adet kuş yuvasını çam ağaçlarına yerleştirecek

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulubü (KKKSOK) Yönetim Kurulu üyesi Dt. Teksen Köroğlu tarafından konu ile ilgili açıklama şöyle:

“İçinde bulunduğu topluma ve doğasına karşı tartışmasız sorumlulukları olduğu inancından hareketle, toplumsal ve çevresel etkiler yaratacak sosyal sorumluluk projeleri hazırlamakta, çevre ve sivil toplum kuruluşlarının projelerini desteklemektedir.

Bu düşünceden hareket eden KKKSOK Yönetim Kurulu’muz bozulan ekolojik dengeyi yeniden tesis etmek ve ormanlarımızı tehdit eden çam kese böceği ve orman zararlıları ile mücadele konusunda daha etkili ve doğru mücadele etmek için Çam Kese Böceği ile beslenen kuşların artırılması amacıyla yapılan 300 adet kuş yuvasını Orman Dairesi ile birlikte çam ağaçlarına yerleştirme etkinliği düzenlemiştir.

Kulüp başkanımız Argun Paralik e ait olan Hüseyin Paralik Ltd sponsorluğunda gerçekleştireceğimiz bu farkındalık etkinliği için 25 Ocak Pazar günü saat 10.00’da Hüseyin Paralik Ltd. önünde toplanıp ve oradan da Alevkayası’na giderek çam ağaçlarına yuvalarımızı konuşlandıracağız. Klasik arabası olsun veya olmasın tüm doğa dostlarımızı ve klasik otomobil severlerimizi bu etkinliğimize bekleriz.”