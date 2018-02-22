banner107
140 0
14 0
20 0
Hamitköy gençleri şampiyonluğa koşuyor
Hamitköy gençleri şampiyonluğa koşuyor
206 0
67 0
Yusuf Kaptan’da futbol şöleni yaşandı
Yusuf Kaptan’da futbol şöleni yaşandı
74 0
14 0
284 0
banner82
banner147

KKKSOK’dan çevre için önemli adım

banner27

KKKSOK çam kese böceği ve orman zararlıları ile mücadele konusunda daha etkili ve doğru mücadele etmek için çam kese böceği ile beslenen kuşların artırılması amacıyla yapılan 300 adet kuş yuvasını çam ağaçlarına yerleştirecek

KKKSOK’dan çevre için önemli adım
banner137

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulubü (KKKSOK) Yönetim Kurulu üyesi Dt. Teksen Köroğlu tarafından konu ile ilgili açıklama şöyle:

“İçinde bulunduğu topluma ve doğasına karşı tartışmasız sorumlulukları olduğu inancından hareketle, toplumsal ve çevresel etkiler yaratacak sosyal sorumluluk projeleri hazırlamakta, çevre ve sivil toplum kuruluşlarının projelerini desteklemektedir.
Bu düşünceden hareket eden KKKSOK Yönetim Kurulu’muz bozulan ekolojik dengeyi yeniden tesis etmek ve ormanlarımızı tehdit eden çam kese böceği ve orman zararlıları ile mücadele konusunda daha etkili ve doğru mücadele etmek için Çam Kese Böceği ile beslenen kuşların artırılması amacıyla yapılan 300 adet kuş yuvasını  Orman Dairesi ile birlikte çam ağaçlarına yerleştirme etkinliği düzenlemiştir.

Kulüp başkanımız Argun Paralik e ait olan Hüseyin Paralik Ltd sponsorluğunda  gerçekleştireceğimiz bu farkındalık etkinliği için 25 Ocak Pazar günü saat 10.00’da Hüseyin Paralik Ltd. önünde toplanıp  ve oradan da Alevkayası’na giderek çam ağaçlarına yuvalarımızı konuşlandıracağız. Klasik arabası olsun veya olmasın tüm doğa dostlarımızı ve klasik otomobil severlerimizi bu etkinliğimize bekleriz.”

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.