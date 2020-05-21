banner411
banner69
Mola derbi ile bitecek
Mola derbi ile bitecek
57 0
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
211 0
 
Belhanda'ya 3 teklif var
Belhanda'ya 3 teklif var
41 0
19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü
19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü
45 0
Yangınların ardı arkası kesilmiyor
Yangınların ardı arkası kesilmiyor
39 0
Hamitköy mabedinde başladı
Hamitköy mabedinde başladı
205 0
GG başladı
GG başladı
87 0
banner449

KKKSOK yönetimi toplandı

banner27

KKKSOK yönetimi toplandı

Bakanlar Kurulunun spordaki yasakları kaldırmasından sonra sporda hareketlenme başlarken,Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü (KKKSOK) yönetim kurulu da toplantı gerçekleştirdi.

Sosyal mesafe kurallarına uygun ve maskeli olarak gerçekleştirilen toplantıda Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü yönetim kurulu bu dönemde neler yapabileceğikonusunda fikir alış verişinde bulundu. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü yönetim kurulu kısa süre içerisinde alınan kararları netleştirip açıklamalarda bulundu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.