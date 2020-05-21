KKKSOK yönetimi toplandı

Bakanlar Kurulunun spordaki yasakları kaldırmasından sonra sporda hareketlenme başlarken,Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü (KKKSOK) yönetim kurulu da toplantı gerçekleştirdi.

Sosyal mesafe kurallarına uygun ve maskeli olarak gerçekleştirilen toplantıda Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü yönetim kurulu bu dönemde neler yapabileceğikonusunda fikir alış verişinde bulundu. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü yönetim kurulu kısa süre içerisinde alınan kararları netleştirip açıklamalarda bulundu.