KKKSOK Slalom Şampiyonası başlıyor

KKKSOK 2018 yılı Slalom Şampiyonası’nın ilk yarışı 8 Nisan City Mall Avm ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü'nün (KKKSOK) 2018 yılı Slalom Şampiyonası’nın ilk yarışı 8 Nisan 2018, Pazar günü saat 11:00'de City Mall Avm ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

"II. City Mall Slalom Yarışı" katılım ücreti yarışmacı başına 50 TL olarak belirlendi. Katılım ücreti içerisindeki 25TL'lik City Mall Para ile isteyen yemek yiyecek, isteyen alış-veriş yapacak. "II. City Mall Slalom Yarışı" son kayıt tarihi 6 Nisan 2018, Cuma saat 14.00 olarak belirlendi. Yarışan Lefkoşa’dan katılacak üyeler saat 10:00'da Cumhuriyet Parkı’nda (Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karşısı) toplanıp Mağusa’ya doğru hareket edecekler. Diğer bölgelerden yarışa katılacak olan yarışmacıların ise en geç saat 11.00’de City Mall Avm'de olmaları gerekecek.

Toplamda 7 farklı kategori bulunan şampiyonada kategoriler ise aşağıdaki şekilde düzenlendi:

A Kategorisi (2001cc ve üzeri araçlar)

B Kategorisi (1601cc-2000cc arası)

C Kategorisi (1301-1600cc arası)

D Kategorisi (1001cc-1300cc arası)

E Kategorisi (1960 yılından daha eski olan araçlar ve 1000cc ve daha düşük motor hacmine sahip olan araçlar).

Bayanlar Kategorisi

Touring Kategorisi (Yönetim Kurulu ve extra modifiye edilmiş, güçlendirilmiş araçlar)

Bu arada KKTC Telsim 2018 yılı sonunda Slalom Şampiyonası’nın 7 Kategori birincisine "Android Tablet" hediye edecek.