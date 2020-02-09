KITMOK’un gurur gecesi

Enduro, Motodrag ve Motokros olmak üzere 3 dalda yoğun bir sezon geçiren Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, sezonun tamamlanmasının ardından 2019 Şampiyonlar balosunu gerçekleştirdi.
Hem kategorilerde hem de sınıflarda ilk üçe girenlere kupalarının verildiği şampiyonlar gecesi, Demirhan’daki Mağdurlar Meyhanesi’nde yapıldı. Kalabalık katılımcı grubuyla samimi bir ortamda yapılan gecede 7’şer sınıfa ayrılan Enduro Şampiyonası ve Motodrag şampiyonası ile 3 sınıfa ayrılan 2018-2019 Motokros Şampiyonası’nda dereceye girenler kupalarını yönetim kurulu üyelerinden aldılar.
2019 Kuzey Kıbrıs Motodrag Şampiyonası
600cc: 1.Ali Alparslan, 2.Abdullah Porsnok, 3.Mehmet Hakan Beyazgül
600cc M: 1.Enis Süleyman, 2.Ali Alparslan, 3.Kadir Koyuncu
Naked: 1.Çağlar Çakır, 2.Necat Tosun, 3.Mehmet Silahsor
1000cc Std.: 1.Hasan Kazın, 2.Mehmet Hakan Beyazgül, 3.Uğur Yazıcı
1000cc+ M1: 1.Cemal Çelik, 2.Ahmet Huri Bağrıaçık, 3.Engin Kaya
1000cc+ M2: 1.Giannos Papasavva, 2.Cemal Çelik, 3.Panayiotis MariStylianou
1000cc+ M2 Pro: 1.Antonis Antoniou, 2.Kyriakos Gavriel, 3.Giannos Papasavva
2019 Kuzey Kıbrıs Enduro Şampiyonası
MX1A: 1.Yücel Topcu, 2.Ahmed Yıldız, 3.Hasan Çeto
MX1B: 1.Ahmet Ömerağa, 2.Sinan Güler, 3.Mustafa Bondigo
MX2: 1.Hasan Sezgin, 2.Cemali Nehirli, 3.Eyüp Saygılı
MX Bayan: 1.Neslihan Cantez
ATV1: 1.Ahmet Arel Türkoğlu, 2.Temel Atila, 3.Caner Müjde
ATV2: 1.Ahmet Miralay, 2.Aydın Kırık, 3.İbrahim Erülkü
ATV3: 1.Vural Tabak, 2.Şevki Akdeniz, 3.Mehmet Damdelen
2018-2019 Kuzey Kıbrıs Motokros Şampiyonası
MX1A 450cc: 1.Faik Enderoğlu, 2.Mustafa Dersev, 3.Yunus Özyay
MX1B 450cc: 1.Arda Alibaba, 2.Mustafa Özçağlar, 3.Ali Savaşan
MX2 250cc: 1.Barış Hürkol, 2.Cemali Nehirli, 3.Taygun Gökte