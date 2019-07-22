KITMOK üyeleri, ilk yardımı öğrendiler

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu ile Kıbrıs Türk Paramedikler Derneği, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ilk yardım kursu gerçekleştirdi

Motosiklet Enduro, Motokros, Motodrag ve Mototırmanma yarışları organize eden Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), Kuzey Kıbrıs Paramedikler Derneğinin destekleriyle ilk yardım kursu düzenledi.

İki günlük organizasyonla yapılan kursun ilk günü HAS-DER lokalinde, ikinci günü ise Küçük Kaymaklı Spor Kulübü lokalinde yapıldı. PAR-DER Başkanı ve üyeleri tarafından verilen kursa KITMOK yönetim kurulu üyeleri, hakemleri ve bazı sporcuları katıldı.

Güven Sigorta’nın sponsorluğunda, Lungo Cafe, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü ve HAS-DER’in de destekleriyle yapılan kurs; genel ilk yardım konuları ve özellikle motor kazaları sırasındaki yaralanmalar, kask ve korunaklı kıyafetlerin çıkarılması eğitimleriyle yapıldı. PAR-DER ve KITMOK yönetimi bir sonraki ilk yardım kursunun Ekim’de yapılması konusunda anlaşırken, kursun sadece hakem ve sporculara yönelik olacağı açıklandı.

KITMOK Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Önderoğlu, kursun hayata geçirilmesinde katkısı bulunan sponsorlara, kursu veren KKTC PAR-DER yetkililerine ve kapılarını açan Küçük Kaymaklı Spor Kulübü ile HAS-DER’e teşekkür etti.