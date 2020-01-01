banner255
banner69
Samani: Spor Dairesi atletizmi hiçe saydı
Samani: Spor Dairesi atletizmi hiçe saydı
12 0
Gençlerin mücadelesi şampiyonluk ve final için
Gençlerin mücadelesi şampiyonluk ve final için
10 0
 
Fatma teyzemizin şikayetine bir kulak verin
Fatma teyzemizin şikayetine bir kulak verin
96 0
KKTC’de 2019’u uğurlarken (1)
KKTC’de 2019’u uğurlarken (1)
26 0
Girne’de salonda sorun çok
Girne’de salonda sorun çok
95 0
Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser
Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser
19 0
Kaplanlar,
Kaplanlar, "Günay abileri" için kazandı
194 0
banner355

KITMOK Önderoğlu’na tam destek

banner27

KITMOK Önderoğlu’na tam destek

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumunda (KITMOK) İbrahim Önderoğlu başkanlığındaki yönetimkurulu olağan genel kurul gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz Perşembe akşamı saat 19:00 da Küçük Kaymaklı Türk Spor kulübünde yönetim kurulu seçimi yapılan olağan genel kurulda yönetim kurulu seçim salonuna sadece oy kullanan üyeler alındı.

Genel kurul sonucunda başkan İbrahim Önderoğlu üyelerden onay alırken, motor camiasının önemli isimleri,2020-21 yılı için İbrahim Önderoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunda görev aldılar.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.