KITMOK Önderoğlu’na tam destek

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumunda (KITMOK) İbrahim Önderoğlu başkanlığındaki yönetimkurulu olağan genel kurul gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz Perşembe akşamı saat 19:00 da Küçük Kaymaklı Türk Spor kulübünde yönetim kurulu seçimi yapılan olağan genel kurulda yönetim kurulu seçim salonuna sadece oy kullanan üyeler alındı.

Genel kurul sonucunda başkan İbrahim Önderoğlu üyelerden onay alırken, motor camiasının önemli isimleri,2020-21 yılı için İbrahim Önderoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunda görev aldılar.