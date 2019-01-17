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KITMOK ödül gecesi düzenleyecek

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KITMOK ödül gecesi düzenleyecek
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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) tarafından organize edilen 2017-18 Motocross, 2018 Motodrag ve Enduro şampiyonasılarının ödül gecesi 2 Şubat Cumartesi akşamı Mağdurlar Meyhanesi’nde yapılacak. Geceye katılmak isteyenler Hasan Solakay ve Mustafa Kerme’ye en geç 28 Ocak tarihine kadar başvurabilecekler.

Bu arada Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu yönetimi, 31 Ocak 2019 tarihine kadar üyeliklerini yenileyen sporculara, 2018 sezonunda kullanmış oldukları sırt numarasını 2019 yılında da kullanma hakkı tanıdı. 01 Şubat tarihinden itibaren üyeliklerini yenilemeyenlerin numaraları ise boşta kalacak ve bu numaraları isteyen kurum üyeleri alabilecek.

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