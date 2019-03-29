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Kişmir’in ekibi belirlendi

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Kişmir’in ekibi belirlendi
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu olağan genel kurulu geçtiğimiz Perşembe akşamı Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği lokalinde gerçekleştirilmiş, genel kurula. Tek aday olarak genel kurula giden Tigin Kişmir yeniden başkanlığa seçildi.

Faaliyet raporu ve mali raporun aklanması ile başlayan genel kurulda yeni yönetim kurulu da belirlendi. Tigin Kişmir’in yönetiminde, Mahmut Sezinler, Ramadan Öcal, Hasan Damdelen ve Hüseyin Buba görev yapacaklar. Disiplin Kurulu başkanı olarak Selin Reis görev alacak.

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