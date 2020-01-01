Kişmir’den önemli uyarı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu başkanı ve köşe yazarımız TiginKişmir, “Hesabını kim verecek?” isimli köşe yazısında, 2020 için yapılacak gerek Türkiye Ralli Şampiyonası gerekse Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC ) yarışları için yapılacak katkı ve destekler konusunda Spor Dairesi müdürlüğüne yazılı dilekçede bulunduklarını, ancak geri dönüt alamadıklarını açıklarken, her iki organizasyonu da kaybetme tehlikelerinin olduğu uyarısında bulundu.