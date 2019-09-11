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Kişmir: Zor göreve hazırız

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KKTOK başkanı Tigin Kişmir, Marmaris'te düzenlenecek olan Dünya Ralli Şampiyonası ile ilgili açıklamalarda bulunurken, zor ve meşakkatli göreve hazır olduklarını söyledi

Kişmir: Zor göreve hazırız
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Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Türkiye ayağında görev alacak olan Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurulu (KKTOK) workteam ve başkan Tigin Kişmir, Marmaris'e gitti.

Geçtiğimiz yılki yarışa oldukça başarılı işlere imza atan KKTOK ekibinin Marmaris'e gitmesi ile ilgili olarak başkan Tigin Kişmir şu açıklamaları yaptı:

"Hayırlısı ile Dünya Ralli Şampiyonası için tüm ekibimizle birlikte Marmaris’e geldik. Bu zor ve meşakkatli görev için hep birlikte böylesi bir sorumluluğu kabul edip bizimle bu yolda yürüyecek olan tüm arkadaşlarımı canı gönülden kucaklıyorum.

Almış olduğumuz bu sorumluluk sadece bir ralli sorumluluğu değildir. Bu sorumluluk Türkiye Cumhuriyetine olan bir sorumluluktur. Bu sorumluluk ülkemizi uluslar arası büyük bir sahnede tüm dünyanın gözünün önünde en iyi şekilde temsil etme sorumluluğudur. Bu sorumluluk, Dünya Ralli Şampiyonasında görev alma sorumluluğudur.

Bizler Marmaris’te bir ekip gibi değil, tek bir vücut gibi hareket etmek zorundayız. Bu vücut sağlıklı dinç güçlü kuvvetli ve koyduğu hedefe tökezlemeden emin adımlarla yürümek zorundadır. Evet biliyorum çok yorulacağız ,uykusuz kalacağız. Belki de yorgunluktan bitip tükeneceğiz. Şimdiden Hepinize başarılar dilerim.

Bizlere inanıp,güvenen ve böylesi büyük bir organizasyonda Bizlere yeniden görev veren TOSFED’e çok teşekkür ederim. Yolumuz açık olsun. Hepinizi seviyorum."

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