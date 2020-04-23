banner411
banner69
RAMAZAN AYI YARIN BAŞLIYOR
RAMAZAN AYI YARIN BAŞLIYOR
68 0
Askerde aile ziyaretleri başlıyor
Askerde aile ziyaretleri başlıyor
114 0
 
Koronanın Avrupa futboluna faturası ağır oldu
Koronanın Avrupa futboluna faturası ağır oldu
30 0
Kuzey Kıbrıs
Kuzey Kıbrıs "E" şampiyonunu arıyor!
28 0
80 kişi sokağa çıkma yasağını ihlalden tutuklandı
80 kişi sokağa çıkma yasağını ihlalden tutuklandı
58 0
AB ve UNDP'nin sağlık malzemesi yardımları teslim alındı
AB ve UNDP'nin sağlık malzemesi yardımları teslim alındı
16 0
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
60 0
banner440

Kişmir: Ödeme kararı, kurumun devamı için önemli

banner27

TiginKişmir, Sertaç Bozatlı’nın katkılar konusunda yaptığı açıklamaları yüreğimize su serpti. Başbakanımızın ödemelerimizi serbest bırakma kararı Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun devamı için çok önemliydi

Kişmir: Ödeme kararı, kurumun devamı için önemli

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle ekonominin olumsuz etkilenmesine rağmen hükümetin spor ödeneklerini yapacak olması spor camiasını sevindirmişti.

Spor Dairesi Dış İlişkiler amiri Sertaç Bozatlı’nın katkılar konusunda yaptığıaçıklamalarda, Başbakan Ersin Tatar’a spor federasyonlarına yapılacak katkı raporunda, federasyonlar dışında faaliyet gösteren, motor ve otomobil kurumlarının da olduğunu söylemesi Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) başkanı TiginKişmir’i de sevindirmişti.

TiginKişmir konu ile ilgili olarak sosyal medyada yaptığı açıklama şöyle:

“Covid-19 süreci başladıktan sonra önceden alınmış olan Bakanlar Kurulu kararları iptal edilmiş ve tüm ödemeler durdurulmuştu. Ancak Bakanlar Kurulunun tekrardan ödemeleri yapmak için karar alması vekullanılmayanspor bütçesinden ödemeleri yapacak olması bizim için çok hassas bir durumdu. Çünkü çok zor durumdayız.

Kurumlar için de Başbakanımız ödemelerimizi serbest bıraktı.Sertaç hocama da bu zor zamanlarda yüreğimize su serpen açıklamasından dolayı çok teşekkür ederim. Allah iyiliklerini versin. Bu karar Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun devamı için çok önemliydi. Teşekkür ederim.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.