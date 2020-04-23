Kişmir: Ödeme kararı, kurumun devamı için önemli

TiginKişmir, Sertaç Bozatlı’nın katkılar konusunda yaptığı açıklamaları yüreğimize su serpti. Başbakanımızın ödemelerimizi serbest bırakma kararı Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun devamı için çok önemliydi

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle ekonominin olumsuz etkilenmesine rağmen hükümetin spor ödeneklerini yapacak olması spor camiasını sevindirmişti.

Spor Dairesi Dış İlişkiler amiri Sertaç Bozatlı’nın katkılar konusunda yaptığıaçıklamalarda, Başbakan Ersin Tatar’a spor federasyonlarına yapılacak katkı raporunda, federasyonlar dışında faaliyet gösteren, motor ve otomobil kurumlarının da olduğunu söylemesi Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) başkanı TiginKişmir’i de sevindirmişti.

TiginKişmir konu ile ilgili olarak sosyal medyada yaptığı açıklama şöyle:

“Covid-19 süreci başladıktan sonra önceden alınmış olan Bakanlar Kurulu kararları iptal edilmiş ve tüm ödemeler durdurulmuştu. Ancak Bakanlar Kurulunun tekrardan ödemeleri yapmak için karar alması vekullanılmayanspor bütçesinden ödemeleri yapacak olması bizim için çok hassas bir durumdu. Çünkü çok zor durumdayız.

Kurumlar için de Başbakanımız ödemelerimizi serbest bıraktı.Sertaç hocama da bu zor zamanlarda yüreğimize su serpen açıklamasından dolayı çok teşekkür ederim. Allah iyiliklerini versin. Bu karar Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun devamı için çok önemliydi. Teşekkür ederim.”