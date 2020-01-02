Kişmir'in korktuğu gerçekleşiyor

KKTOKbaşkanı TiginKişmir'in, Başbakanlık Spor Dairesi'ne yönelik yaptığı eleştirilerde belirttiği, 2020 yılında TOSFED organizasyonu olan Akdeniz Rallisinin (Kuzey Kıbrıs Rallisi), ülkemizde gerçekleşmeme durumu büyük oranda gerçek oluyor. TOSFED Sportif Kurulu, 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası taslak takvimini açıklarken, programda Akdeniz Rallisine (Kuzey Kıbrıs Rallisi) yer verilmedi

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) başkanı TiginKişmir'in, Başbakanlık Spor Dairesi'ne yönelik yaptığı eleştirilerde belirttiği, 2020 yılında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu organizasyonu olan Akdeniz Rallisinin (Kuzey Kıbrıs Rallisi), ülkemizde gerçekleşmeme durumu büyük oranda gerçek oluyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Sportif Kurulu, ilk olarak 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası taslak takvimini açıklarken, programda Akdeniz Rallisine(Kuzey Kıbrıs Rallisi) yer verilmedi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklama şöyle:

"2020 sezonu kural ve takvim çalışmaları için organizatör kulüpler, sporcular ve takımlar ile toplantılarını sürdüren Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Sportif Kurulu, ilk olarak 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası taslak takvimini açıkladı.

2020 Türkiye Ralli Şampiyonası’na Sarıkamış Rallisi ve Hitit Rallisi dahil edilirken, şampiyona kapsamında yıl içinde 8 ralli koşulacak. Sezon 29 Şubat-01 Mart tarihlerinde Kars’ta düzenlenecek olan Sarıkamış Rallisi ile başlarken, 04-05 Nisan İzmir’de Ege Rallisi, 25-26 Nisan Eskişehir’de ESOK Rally, 16-17 Mayıs Ankara’da Hitit Rallisi, 20-21 Haziran’da Kocaeli Rallisi, 11-12 Temmuz Yeşil Bursa Rallisi, 24-27 Eylül WRC Türkiye Rallisi ile devam edecek ve 24-25 Ekim İstanbul Rallisi ile son bulacak.