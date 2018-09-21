banner107
YDÜ Kıbrıs Modern Sanat Müzesi açılıyor
YDÜ Kıbrıs Modern Sanat Müzesi açılıyor
10 0
İnsanların merak ettiği en ilginç sorular
İnsanların merak ettiği en ilginç sorular
41 0
400 sürüngenle birlikte yaşıyor
400 sürüngenle birlikte yaşıyor
94 0
Leymosun Derbisi Maunacılar'ın
Leymosun Derbisi Maunacılar'ın
282 0
Voleybol Federasyonu Oscarları dağıtıldı
Voleybol Federasyonu Oscarları dağıtıldı
16 0
En acayip Türk batıl inançları
En acayip Türk batıl inançları
71 0
Hamitköy'e sezon öncesi dopingi
Hamitköy'e sezon öncesi dopingi
172 0
Dünyanın en mutsuz ülkeleri!
Dünyanın en mutsuz ülkeleri!
83 0
banner82
banner147

Kişmir, görevin hatasız tamamlamasından memnun

banner27

Rally Turkey’de, 3 etabın sorumluluğunu üstlenerek büyük başarıya imza atan KKTOK’un başkanı Tigin Kişmir, büyük bir organizasyonda alınan görevi hatasız tamamlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi

Kişmir, görevin hatasız tamamlamasından memnun
banner192

2018 Dünya Ralli Şampiyonası 10’uncu ayağı olan Rally Turkey, 13-16 Eylül tarihlerinde arasında Marmaris’te gerçekleştirildi.

Ülkemiz sporcularının da start aldığı rallide, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu 3 etabın sorumluluğunu üstlenerek büyük bir başarıya imza attı. 15 gün boyunca Türkiye’de görev yapan KKTOK görevlileri 13 Eylül akşamı Marmaris “Full Speed Turkey” etabını hazırlayarak dünya şampiyonasının ilk etabını başarı ile organize etti.

Tüm dünyanın canlı yayında izlediği rallinin en önemli etaplarından biri olan, yarışın son etabı olan POWER STAGE ise 16 Eylül Pazar günü koşuldu. KKTOK’un hazırladığı Power Stage etabını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TC Spor Bakanı  Mehmet Kasapoğlu, FIA Başkanı Jean Todh ve 150 kişilik VIP ekibi, parkur içinde özel olarak dizayn edilen alandan izledi. KKTOK’un verilen sorumluluğu başarılı bir şekilde yerine getirmesi, gerek Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, gerekse yabancı medya ve yarışmacılardan övgü dolu sözlerle karşılandı.

50 kişilik ekip ile Marmaris’te görev yapan ve toplam 3 etabın da sorumluluğunu üstlenen KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, böylesine büyük bir organizasyon içerisinde bulunmaktan ve alınan görevi hatasız olarak tamamlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kişmir, 50 kişilik ekiple birlikte çok disiplinli ve özveri ile gerek KKTOK’u, gerekse KKTC’yi Türkiye’de ve dünya sahnesinde başarı ile temsil ettiklerini de belirterek, görev alan tüm arkadaşlarını canı gönülden kutladı ve tebrik etti.

Öte yandan, ilk kez dünya şampiyonasında start alan sporcularımızdan Bora Manyera ve Cem Çerkez ikilisi, Rally Turkey’i Türkiye ikincisi olarak tamamladı. Yarışta güzel derecelere imza atan sporcularımızdan Deniz Fahri ise yarışın ikinci gününde mekanik arıza yaşayarak, yarışı tamamlayamadı. Ulusal kategoride yarışan Gürol Baranlı’nın co-pilotluğunu yapan Serhan Tan ise Sınıf N birincisi olarak yarışı tamamladılar.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.