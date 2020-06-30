Kişmir, ERC müjdesini verdi

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu başkanı Tigin Kişmir, “Kıbrıs’ı Birleştiren Ralli” olarak anılan ERC Kıbrıs Rallisi’nin 11 Ekim’de gerçekleştirileceğini açıkladı

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) Yönetim Kurulu aldığı karara bağlı olarak Pandemi sonrası 2020 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Tırmanma Sezonu için sporcu bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği binasında gerçekleştirilen toplantıda başkan Tigin Kişmir ve yönetim kurulu yeni sezon ve değişen kurallarla ilgili olarak sporcuları bilgilendirdiler.

Revize edilen takvime göre 11-12 Temmuz’da Limasol Sigorta Rallisi ile ilk organizasyona start verileceğini duyuran başkan Tigin Kişmir, mevcut takvim ile 3 Ralli, 3 Tırmanma ve ERC’yi yapmayı planladıklarını duyurdu.

Sportif Komite başkanı ve direktör Canben Özpaşa 11-12 Temmuz’da yapılacak olan ilk rallinin Lefkoşa ve Alayköy bölgesinde gerçekleşeceğini, ralli şampiyonasına 2 Tırmanma yarışının da puan vereceğini ve buna bağlı olarak ERC ile birlikte toplam 6 yarışın ralli şampiyonasına puan vereceğini açıkladı. Buna göre planlanan şampiyona takvimleri ve katsayılar şu şekilde:

-KKRŞ-

11-12 TEMMUZ RALLİ (1.5)

8 AĞUSTOS TIRMANMA (0.5)

22 AĞUTOS TIRMANMA (0.5)

5 EYLÜL RALLİ (1.5)

11 EKİM ERC (2.0)

27-28 KASIM RALLİ (1.5)

-KKTŞ-

8 AĞUSTOS (1.0)

22 AĞUSTOS (1.0)

