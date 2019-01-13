Kişmir devam dedi

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu başkanı Tigin Kişmir, olağan genel kurulda başkan adayı olarak üyelerden onay isteyeceğini açıkladı

Soydan SAKALLI

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) başkanı Tigin Kişmir, olağan genel kurulda başkan adayı olarak üyelerden onay isteyeceğini açıkladı.

Kanal T'de yayınlanan Orhan Bayraktaroğlu'nun programına katılan Tigin Kişmir, Mart ayında düzenlenmesi planlanan olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilip, göreve devam etmek istediğini açıkladı.

Kurum başkanlığında başarılı icraatlara imza atan Tigin Kişmir, başka başkan adayı çıkması halinde ise görevi devretmeye hazır olduğunu, çünkü seçimli bir genel kurulun, Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu'na zarar verebileceğini sözlerine ekledi.

Tigin Kişmir, Kış Kupası'nın, Şubat ayında tamamlanması ile birlikte Nisan ayında Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası'nın başlamasını planladıklarını da ifade etti.