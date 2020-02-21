Kişmir: Başarılarımızı katlayacağız

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) başkanı Tigin Kişmir, 2020 yılında kurum olarak 2019 yılındaki başarılarını katlayacaklarını açıkladı.

KKTOK2019 sezonu ödül gecesinde açıklamalarda bulunanTigin Kişmir, “Başbakan Ersin Tatar ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana'dan büyük yardım görüyoruz. 2020 yılı içerisinde gerek yurt için de gerekse de yurt dışında gerçek uluslararası etkinliklerde KKTOK'a katkı koyacaklarının sözünü bize verdiler. Kendilerine teşekkür ederim." İfadelerini kullandı.