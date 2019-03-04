Kış Kupası tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Polaris ana sponsorluğunda düzenlediği, 2019 Kış Kupası Sprint Şampiyonası tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Polaris ana sponsorluğunda düzenlediği, 2019 Kış Kupası Sprint Şampiyonası üçüncü ve son yarışı,12 aracın katılımı ve yarış sonu 11 aracın finiş görmesiyle tamamlanmış oldu.

Toplam 3 ayaktan oluşan Polaris Kış Kupası Ralli Sprint Şampiyonasının üçüncü ayağı Girne Ralli Sprint saat 11.00'de start alarak başladı. Girne’nin hafif serin ve yağışlı havası eşliğinde bölge halkının katılımının da olduğu 2019 Kış Kupası Sprint Şampiyonası üçüncü ayağı; deneme geçişi, ilk geçiş ve ikinci geçiş olmak üzere toplam 3 kere geçilerek tamamlandı.

Çekişmeli geçen Kış Kupası üçüncü ve son yarışını genel klasmanda Edim Macila – Eser Harper ikilisi kazandı. İrfan Göçen – Mehmet Çağla ikinci; Göksel Macila – Yücel Topçu yarışı üçüncü gelerek tamamladı.

Yarış sonunda KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, Başel Holding Direktörü Burak Başel' e Kış Kupası'na verdikleri destekten ötürü teşekkür plaketi sundu.

Girne Ralli Sprintteki sonuçlarla beraber Edim Macila- Eser Harper Polaris Kış Kupası şampiyonu olurken, şampiyonayı henüz 17 yaşındaki genç pilot Ahmet Kofalı - Buğur Kambillili ikilisi ikinci tamamladı. Şampiyonada üçüncülük ise Göksel Macila – Yücel Topçu'nun oldu.Yarış sonunda Gopro Türkiye yetkilileri sezon sonu genel klasman ilk 3'üne Gopro hediyelerini da verdi.

Başel Holding, Başel Enerji Gen Power , Gopro,Girne Belediyesi ve ana sponsor Polaris’in katkılarıyla Girne’de gerçekleşen 2018-2019 Kış Kupası üçüncü ve son yarışında yarışı; Sınıf 1’de Mehmetali Yavaşoğlu – İnsel Üstüner birinci tamamladı. Sınıf 4’de İbrahim Yolcu Argün birinci geldi. Sınıf T1’de Ozan Birşen – Mehmetali Birşen birinci geldi.

Sınıf R’de ise, Edim Macila – Eser Harper birinci, İrfan Göçen – Mehmet Çağla ikinci ve Göksel Macila – Yücel Topçu yarışı üçüncü tamamladılar. Gençler’de Ahmet Kofalı ve Buğur Kambillili birinci gelirken, yarışın kahramanları Iraz Tuğberk ve Necati Güney oldu.