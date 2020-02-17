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Kış Kupası heyecanı İnönü'de yaşanacak

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Polaris 2020 Kış Kupası'nın ikinci ayağı Sinde Ralli Sprint, 23 Şubat Pazar günü İnönü'de yapılacak

Kış Kupası heyecanı İnönü'de yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun düzenlediği, Polaris ana sponsorluğunda gerçekleşen 2020 Kış Kupası'nın ikinci ayağı 23 Şubat Pazar günü koşulacak.

Başel Holding ana sponsorluğunda, İnönü Kültür ve Sanat Derneği'nin de desteğiyle koşulacak Polaris Kış Kupası 2'nci yarışı Sinde Ralli Sprint, 6.5 kilometre uzunluğunda toprak ve çamurlu bir parkur da olacak. Ralli ve UTV araçlarının Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonluğu için yarıştığı şampiyona yanında bu yıl ilk kez KITMOK işbirliği ile ATV'ler için de Kış Kupası heyecanı Pazar günü İnönü'de ikinci kez yaşanacak. Biri deneme olmak üzere toplam 3 kez geçilecek İnönü Etabı, saat 10.00'da başlayacak. Ralliye kayıtlar ise Çarşamba akşamı kapanacak.  

Toplam 3 ayaktan oluşacak olan Kış Kupası, 2 Şubat Pazar günü Lefkoşa Hamitköy'de başlamıştı. İlk yarışı arabalarda Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener, ATV kategorisinde ise Sona Singh kazanmıştı. Sinde Ralli Sprint saat 10.30 da başlayacak.

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