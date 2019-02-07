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Kış Kupası heyecan İnönü'de sürecek

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Polaris ana sponsorluğunda gerçekleşen 2019 Kış Kupası'nın ikinci ayağı 10 Şubat Pazar günü saat 11.00'de İnönü'de (Sinde) başlayacak

Kış Kupası heyecan İnönü'de sürecek
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Polaris ana sponsorluğunda gerçekleşen 2019 Kış Kupası'nın ikinci ayağı 10 Şubat Pazar günü gerçekleşiyor.

Polaris ana sponsorluğunda gerçekleşen 2019 Kış Kupası'nın ikinci ayağı için hazırlıklar tamamlandı. Toplam 3 ayaktan oluşacak olan Kış Kupası'nın ikinci ayağı 10 Şubat Pazar günü saat 11.00'de İnönü'de (Sinde) başlayacak. 

Sinde Ralli Sprint olarak İnönü'de gerçekleşecek olan yarış, toplam 6.5 km uzunluğunda olacak. Servis alanı ise İnönü köy merkezine kurulacak 

İnönü etabının tam orta noktası olan bu noktada ise, seyirciler seyir zevki yüksek olan bir Seyirci Noktası olacak.

Toplam üç yarıştan oluşacak olan “Polaris Kış Kupası” "Başel Holding", “Başel Enerji”, ”Gen Power” ve “Gopro” desteğiyle gerçekleşiyor.

Ralli araçlarının yanında özellikle UTV yarış araçlarının da zirveye koştuğu bu şampiyonada büyük rekabet yaşanması beklenirken, sezon sonunda “GoPro” markası kazananlara hediyeler dağıtacak.

KKTOK tarafından yapılan açıklamada, uaşım ve etapla ilgili detaylı bilginin kktok.org adresinden edinilebileceği de kaydedildi. 

ESKİ ŞAMPİYON ETAPLARA DÖNÜYOR

Eski ralli şampiyonu Göksel  Macila, Sinde Ralli Sprint ile etaplara dönüyor. İlk yarışın ikincisi İbrahim Damdelen , üçüncüsü Edim Macila, ilk yarışın şanssız isimleri Mehmet Kamiloğlu, eski ralli şampiyonları Göksel Macila ve Fikri Macila ile Ralli Şampiyonası ikincisi Cahit Yetkili arasında mücadele geçmesi beklenirken UTV yarış araçlarının da zirveyi zorlaması bekleniyor.

START LİSTESİ

SIRA NO

KAPI NO

PİLOT

CO-PİLOT

ARAÇ

SINIF

000

000

Sona Singh

Polaris Scrambler 1000

00

00

Hasan Eray

Tuba Çağatay

Yamaha UTV

0

0

Mahmut Özer

Ali Burhan

Ford Focus

1

3

Cahit Yetkili

Harun Çakır

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

2

4

Mehmet Kamiloğlu

Yasemin Kamiloğlu

Mitsubishi Lanver Evo X

1

3

90

İbrahim Damdelen

Ahmet Behlül

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

4

31

Fikri Macila

Cemal Arsal

Mitsubishi Lancer Evo VII

N

5

13

Göksel Macila

Yücel Topcu

Canam Maverick X3

R

6

9

Edim Macila

Eser Harper

Canam Maverick X3

R

7

77

Ahmet Kofalı

Buğur Kambilli

Canam Maverick XC

R

8

44

Necati Güney

Yunus Özyay

Canam Maverick X3 RS

R

9

6

Vural Vurur

Turgut Albayrak

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

10

7

Kağan Erülkü

İbrahim Kara

Canam Maverick X3

R

11

12

Serhan Tan

Başak Sezinler

Subaru Impreza

N

12

33

Halil Mulla

Mehmet Çağla

Mitsubishi Lancer Evo X R4

2

13

10

Iraz Tuğberk

Efe Özhakkı

Polaris RZR 1000

R

14

44

Hüseyin Yarkıner

Arda Öksüzoğlu

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

15

11

İbrahim Yolcu Argün

Niyazi Yorgancıoğlu

Suzuki Swift

4

16

93

Celal Bozbeyli

Taykun Erdal

Canam Maverick X3  RS

R

17

88

Ozan Birşen

Serkan Bolkaner

Suzuki Grand Vitara

T1

18

55

Fırat Merttürk

Mehmet Çocuk

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

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