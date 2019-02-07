Kış Kupası heyecan İnönü'de sürecek

Polaris ana sponsorluğunda gerçekleşen 2019 Kış Kupası'nın ikinci ayağı 10 Şubat Pazar günü gerçekleşiyor.
Polaris ana sponsorluğunda gerçekleşen 2019 Kış Kupası'nın ikinci ayağı için hazırlıklar tamamlandı. Toplam 3 ayaktan oluşacak olan Kış Kupası'nın ikinci ayağı 10 Şubat Pazar günü saat 11.00'de İnönü'de (Sinde) başlayacak.
Sinde Ralli Sprint olarak İnönü'de gerçekleşecek olan yarış, toplam 6.5 km uzunluğunda olacak. Servis alanı ise İnönü köy merkezine kurulacak
İnönü etabının tam orta noktası olan bu noktada ise, seyirciler seyir zevki yüksek olan bir Seyirci Noktası olacak.
Toplam üç yarıştan oluşacak olan “Polaris Kış Kupası” "Başel Holding", “Başel Enerji”, ”Gen Power” ve “Gopro” desteğiyle gerçekleşiyor.
Ralli araçlarının yanında özellikle UTV yarış araçlarının da zirveye koştuğu bu şampiyonada büyük rekabet yaşanması beklenirken, sezon sonunda “GoPro” markası kazananlara hediyeler dağıtacak.
KKTOK tarafından yapılan açıklamada, uaşım ve etapla ilgili detaylı bilginin kktok.org adresinden edinilebileceği de kaydedildi.
ESKİ ŞAMPİYON ETAPLARA DÖNÜYOR
Eski ralli şampiyonu Göksel Macila, Sinde Ralli Sprint ile etaplara dönüyor. İlk yarışın ikincisi İbrahim Damdelen , üçüncüsü Edim Macila, ilk yarışın şanssız isimleri Mehmet Kamiloğlu, eski ralli şampiyonları Göksel Macila ve Fikri Macila ile Ralli Şampiyonası ikincisi Cahit Yetkili arasında mücadele geçmesi beklenirken UTV yarış araçlarının da zirveyi zorlaması bekleniyor.
START LİSTESİ
|
SIRA NO
|
KAPI NO
|
PİLOT
|
CO-PİLOT
|
ARAÇ
|
SINIF
|
000
|
000
|
Sona Singh
|
Polaris Scrambler 1000
|
00
|
00
|
Hasan Eray
|
Tuba Çağatay
|
Yamaha UTV
|
0
|
0
|
Mahmut Özer
|
Ali Burhan
|
Ford Focus
|
1
|
3
|
Cahit Yetkili
|
Harun Çakır
|
Mitsubishi Lancer Evo IX
|
N
|
2
|
4
|
Mehmet Kamiloğlu
|
Yasemin Kamiloğlu
|
Mitsubishi Lanver Evo X
|
1
|
3
|
90
|
İbrahim Damdelen
|
Ahmet Behlül
|
Mitsubishi Lancer Evo IX
|
N
|
4
|
31
|
Fikri Macila
|
Cemal Arsal
|
Mitsubishi Lancer Evo VII
|
N
|
5
|
13
|
Göksel Macila
|
Yücel Topcu
|
Canam Maverick X3
|
R
|
6
|
9
|
Edim Macila
|
Eser Harper
|
Canam Maverick X3
|
R
|
7
|
77
|
Ahmet Kofalı
|
Buğur Kambilli
|
Canam Maverick XC
|
R
|
8
|
44
|
Necati Güney
|
Yunus Özyay
|
Canam Maverick X3 RS
|
R
|
9
|
6
|
Vural Vurur
|
Turgut Albayrak
|
Mitsubishi Lancer Evo VI
|
1
|
10
|
7
|
Kağan Erülkü
|
İbrahim Kara
|
Canam Maverick X3
|
R
|
11
|
12
|
Serhan Tan
|
Başak Sezinler
|
Subaru Impreza
|
N
|
12
|
33
|
Halil Mulla
|
Mehmet Çağla
|
Mitsubishi Lancer Evo X R4
|
2
|
13
|
10
|
Iraz Tuğberk
|
Efe Özhakkı
|
Polaris RZR 1000
|
R
|
14
|
44
|
Hüseyin Yarkıner
|
Arda Öksüzoğlu
|
Mitsubishi Lancer Evo VI
|
1
|
15
|
11
|
İbrahim Yolcu Argün
|
Niyazi Yorgancıoğlu
|
Suzuki Swift
|
4
|
16
|
93
|
Celal Bozbeyli
|
Taykun Erdal
|
Canam Maverick X3 RS
|
R
|
17
|
88
|
Ozan Birşen
|
Serkan Bolkaner
|
Suzuki Grand Vitara
|
T1
|
18
|
55
|
Fırat Merttürk
|
Mehmet Çocuk
|
Mitsubishi Lancer Evo IX
|
N