Kış Kupası, Hamitköy'de başlayacak

Toplam 3 ayaktan oluşacak ve Polaris ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan 2019 Kış Kupası için hazırlıklar tamamlandı. Kış Kupası 20 Ocak Pazar günü saat 11.00'de Hamitköy'de başlayacak. İlk yarış öncesinde düzenlenen basın toplantısında 2019 Kış Kupası ile ilgili bilgiler paylaşıldı

Polaris ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan 2019 Kış Kupası için hazırlıklar tamamlanırken, 2019 Kış Kupası 20 Ocak Pazar günü başlıyor.

Polaris ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan 2019 Kış Kupası için hazırlıklar tamamlandı. Toplam 3 ayaktan oluşacak olan Kış Kupası 20 Ocak Pazar günü saat 11.00'de Hamitköy'de başlayacak. Kış Kupası ile ilgili Şefler Restaurant'ta bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurulu Başkanı Tigin Kişmir, bu yıl heyecan veren çok önemli konuların olduğunu belirterek, Polaris gibi büyük bir markanın organizasyona ana sponsor olmasından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Kişmir: Organizasyondaki sorumluluğu daha çok hissedeceğiz

Kişmir, Polaris'in sponsorluğu dolayısıyla kendilerinin de organizasyondaki sorumluluğun daha çok hissedileceğini ve daha çok çalışılacağının da altını çizerek, ilk kez geçen yıl yapılan Kış Kupası'nı, gördükleri talep karşısında bu yıl da yapmaya karar verdiklerini kaydetti.

Kişmir sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yıl da Kış Kupası'nı düzenleyerek daha çok sporcu kazandırmak, hem de kapalı sezonda sporcuyu sıcak tutmak için bir ihtiyaç olarak görüyoruz. UTV sınıfında Polaris'in getirdiği araçlar var. Geçen sene şampiyonu Bulutoğluları'nın getirdiği Skoda R5 aracı vardır. Hepimiz için güzel bir sezon olsun. Kazasız belasız bir gün geçirelim. Yarış 20 Ocak Pazar günü Hamiktöy bölgesinde gerçekleştirilecek. Seyrin bol olduğu, basın için de harika görüntüler alınabilecek bir parkur belirlendi. Yarış günü sizi orada görmekten memnuniyet duyacağız."

Çakaloz: Katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz

Polaris Direktörü Gürsu Çakaloz, Kuzey Kıbrıs'ın favori dallarından biri olan spor organizasyonuna katkı sağlamaktan dolayı gurur duyduklarını ifade ederek, daha önce bazı ufak yarışlara katıldıklarını ve bu heyecanı,bir adım öne götürmek için 2019'da daha aktif olmak istediklerini kaydetti. Çakaloz, başkanların ve ekibinin kendilerine sunduğu olanaklardan yararlanarak, Polaris Winter Cup'ı düzenlemeye başladıklarını belirterek, bu yarışta bulunmaktan gurur duyduklarını kaydetti.

Sezinler: Siyasilerden bir teşekkür dahi gelmedi

KKTOK Asbaşkanı Mahmut Sezinler ise açıklamasında 2018'i çok başarılı bir şekilde tamamladıklarını ifade ederek, geçen yıl düzenlenen Kuzey Kıbrıs Rallisi ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından yılın en iyi organizasyon ödülü aldıklarını hatırlattı. Aldıkları ödülden dolayı büyük gurur duyduklarını da belirten Sezinler, alınan ödülle 2019'a daha heyecanlı başladıklarını belirtti.

Sezinler sözlerine şöyle devam etti:

"Bu tabii ki, KKTOK'un ekibi ve başta Canben'in ekibi sayesinde gerçekleşti. Bu ülkemiz için çok büyük bir gurur oldu. Ülkemizi uluslararası organizasyonlarda temsil ederken aldığımız ödül maalesef siyasilerimiz tarafından takdir edilmedi. Motor sporlarını ülkemizde daha da ileriye taşımaya çalışırken, bir teşekkür bekledik ama bu teşekkür maalesef gelmedi."

Bulutoğluları: Bir yıl ara 10 yıl gibi hissedildi

Verdiği bir yıl aranın ardından bu yıl yenden yarışmaya başlayacak olan ve geçtiğimiz yıl düzenlenen Kış Kupası'nda şampiyon olan Mustafa Bulutoğluları ise konuşmasında başkana teşekkür ederek, Polaris gibi önemli iş alanlarının motor sporlarına verdiği desteğin önemli olduğunu kaydetti.

Bulutoğluları, "geçen yıl bu kupanın şampiyonu olmuştuk. Bir yıl mecburi bir ara verdik ama 10 yıl gibi hissettim. Bu yıl Skoda R5 ile geliyoruz. Üç yarışla sezonun antrenman niteliğinde tamamlarız. Bizim klasmanda bir araç yok ama 2019 Şampiyonası'nda olacağını ümit ediyorum. Herkese çok teşekkürler" diyerek sözlerine son verdi.

Özpaşa: Kış Kupası 3 yarıştan oluşacak

KKTOK Sportif Direktörü Canben Özpaşa 2019 Kış Kupası'nın 3 yarıştan oluşacağını ifade ederek, yarışların 20 Ocak, 10 Şubat ve 3 Mart'ta gerçekleşeceğini kaydetti.

Özpaşa, yaklaşık 45 günlük sürede 3 yarışı da yapmayı planladıklarını belirterek, ilk yarışı Lefkoşa'da tercih ettiklerini ve Hamitköy'de henüz açılmayan yolun üzerinde yemek hizmeti ve müzik sistemi kurularak bir yarış yapmayı planladıklarını anlattı.

Özpaşa, Kış Kupası'yla ilgili yeni kararlar da aldıklarını belirterek, marka değerinin yükseltilmesi için rallide kapı numarası tercihlerini bu yıl yarışçılara bıraktıklarını belirtti.

Özpaşa sözlerine şöyle son verdi:

"Polaris'in sponsorluğu sonrası, UTV tipi yarış araçlarına, bu 3 yarışlık şampiyonada genel klasman şampiyonluğuna ulaşabilme şansı için izin verdik. UTV tipi araçlarla yarışa katılanlar şampiyon olabilecektir. Bu daha önce olmadı. Biz bir ilki gerçekleştiriyoruz. Çekişmeyi daha üst plana taşıyacak. UTV araçları güçlü ve çok süratli yarışlar ve ralli aracı gibi dayanıklı araçlardır. İlk yarış 20 Ocak Pazar günü saat 11.00'de Hamitköy'de yapılacak. Saat 14.00 civarı finiş vermeyi planlıyoruz. Ödül töreni ise servis alanında yapılacak."

İlk yarış, Hamitköy barajından start alacak

Lefkoşa Ralli Sprint olarak Hamitköy'de gerçekleşecek olan sezonun ilk yarışı, Hamitköy barajında start alacak ve Hamitköy girişinde son bulacak. En son 2006'da kullanılan Hamitköy parkurunun bir bölümünün tamiratıyla tekrardan geçilecek etabın, servis alanı ve yarış merkezi yeni yapılan Dikmen-Hamitköy yolu üzerinde kurulacak.

Hamitköy etabının tam orta noktası olan bu nokta aynı zamanda seyirciler için kolay ulaşım sağlayacağı için Seyirci Noktası olacak. Üç yarıştan oluşacak olan “Polaris Kış Kupası” Başel Holding , “Başel Enerji”, ”Gen Power” ve “Gopro” desteğiyle gerçekleşecek.

Ralli araçlarının yanında özellikle UTV yarış araçlarının da zirveye koşabileceği bu şampiyonada büyük rekabet yaşanması beklenirken, sezon sonunda “GoPro” markası kazananlara hediyeler dağıtacak.

Rekabet olacak

2018 Kış Kupası Şampiyonu Mustafa Bulutoğluları'nın yeni aracı “SKODA Fabia R5” ile start alacağı yarışta, UTV yarış aracı ile başarılı pilot Edim Macila, eski ralli şampiyonu Fikri Macila, eski genç şampiyon İbrahim Damdelen, 2018 Ralli Şampiyonası ikincisi Cahit Yetkili ve Mehmet Kamiloğlu gibi hızlı pilotlar pazar günü start alacak. Ulaşım ve etapla ilgili detaylı bilginin kktok.org adresinden edinilebileceği de kaydedildi.