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Kış Kupası, Girne’de tamamlanacak

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Polaris Kış Kupası son yarışı Girne Ralli Sprint, Pazar günü koşulacak. Üçüncü sprint sonrasında Başel Holding showroomu önünde Kış Kupası ödül töreni gerçekleştirilecek

Kış Kupası, Girne’de tamamlanacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen, Başel Holding'in ana sponsoru olduğu Polaris Kış Kupası son yarışı, 8 Mart Pazar günü koşulacak.

GirneBelediyesi'nin de desteğiylekoşulacak Polaris KışKupasıüçüncüve son yarışıGirneRalli Sprint, 5 kilometreuzunluğundatopraketapta, dağlıkbirparkurdaolacak.Rallive UTV araçlarınınKuzeyKıbrıs Sprint Şampiyonluğuiçinyarıştığışampiyonayanındabuyıl ilk kez KITMOK işbirliğiileATV’leriçin de KışKupasıheyecanıPazargünüGirne'deüçüncüve son kezyaşanacak.Yarışınkayıtlarıbugünkapanacak.

Yarışınseyircinoktası, Mr Pound Plus karşısınakurulacak.AhmetKofalıveEdimMacila, Polaris KışKupası'ndaşampiyonlukmücadelesiveriyor. ATV1'de Ertun Altay, ATV2'de AhmetMiralayveATV4'teiseSonaSingh'inüstünlüğübulunuyor. Saat 10.30'da Polaris Showroom önündebaşlayacakolanyarış, 13.00'teyineaynıyerde son bulacak.

ÜçüncüsprintinardındanBaşel Holding Polaris showroomuönündeKışKupasıÖdülTörenivekokteylgerçekleşecek.Başel Holding anasponsorluğundagerçekleşen Polaris Winter Cup 2020'de dereceyegirensporcularaverileceködüllerşöyle:

KışKupasıGenelKlasmanBirincisi: DJI Spark Drone

KışKupasıGenelKlasmanİkincisi: GoPro Hero 8

KışKupasıGenelKlasmanÜçüncüsü: GoPro Hero 7 Black

ATV1 KategorisiBirincisi: GoPro Hero 7 Black

ATV2 KategorisiBirincisi: GoPro Hero 7 Black

ATV4 KategorisiBirincisi: GoPro Hero 7 Black

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