Kış Kupası, Girne’de tamamlanacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen, Başel Holding'in ana sponsoru olduğu Polaris Kış Kupası son yarışı, 8 Mart Pazar günü koşulacak.
GirneBelediyesi'nin de desteğiylekoşulacak Polaris KışKupasıüçüncüve son yarışıGirneRalli Sprint, 5 kilometreuzunluğundatopraketapta, dağlıkbirparkurdaolacak.Rallive UTV araçlarınınKuzeyKıbrıs Sprint Şampiyonluğuiçinyarıştığışampiyonayanındabuyıl ilk kez KITMOK işbirliğiileATV’leriçin de KışKupasıheyecanıPazargünüGirne'deüçüncüve son kezyaşanacak.Yarışınkayıtlarıbugünkapanacak.
Yarışınseyircinoktası, Mr Pound Plus karşısınakurulacak.AhmetKofalıveEdimMacila, Polaris KışKupası'ndaşampiyonlukmücadelesiveriyor. ATV1'de Ertun Altay, ATV2'de AhmetMiralayveATV4'teiseSonaSingh'inüstünlüğübulunuyor. Saat 10.30'da Polaris Showroom önündebaşlayacakolanyarış, 13.00'teyineaynıyerde son bulacak.
ÜçüncüsprintinardındanBaşel Holding Polaris showroomuönündeKışKupasıÖdülTörenivekokteylgerçekleşecek.Başel Holding anasponsorluğundagerçekleşen Polaris Winter Cup 2020'de dereceyegirensporcularaverileceködüllerşöyle:
KışKupasıGenelKlasmanBirincisi: DJI Spark Drone
KışKupasıGenelKlasmanİkincisi: GoPro Hero 8
KışKupasıGenelKlasmanÜçüncüsü: GoPro Hero 7 Black
ATV1 KategorisiBirincisi: GoPro Hero 7 Black
ATV2 KategorisiBirincisi: GoPro Hero 7 Black
ATV4 KategorisiBirincisi: GoPro Hero 7 Black