Kıbrıs’ta ERC krizi

Kıbrıs Rum Otomobil Derneği, Kıbrıs Rallisi Lefkoşa “süper özel etabının”, FIA kurallarının Kıbrıs Türk tarafınca ihlal edilmesi nedeniyle bu yıl KKTC’den geçmeyeceğini açıkladı. Başbakan Erhürman ise rallinin yapılması için girişimlerin sürdüğünü vurguladı

Kıbrıs Rum Otomobil Derneği (KSA) Başkanı Andonis Mihailidis, Kıbrıs Rallisi Lefkoşa ayağı “süper özel etabının”, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) kurallarının Kıbrıs Türk tarafınca “ihlal edilmesi” nedeniyle bu yıl KKTC’den geçmeyeceğini açıkladı.

Güney’de yayımlanan Politis Gazetesi, “Ralli Sadece Lefkoşa’nın Yarısında… İşgal Bölgeleri Bu Yıl Özel Etap Dışında” başlığıyla birinci sayfasından fotoğraflı verdiği haberinde, özel etapta kullanılacak güzergahın bir bölümünün 1-3 Haziran’da düzenlenen Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde kullanılmasının FIA kurallarına aykırı olduğunu yazdı.

Habere göre, Kıbrıs Rallisi için basın toplantısı düzenleyen Mihailidis, Kıbrıslı Türk organizatörlerin, Kuzey Kıbrıs Rallisi nedeniyle ortaya çıkan durumu anladıklarını ve özel etabın normal zamanda olmasına çalışılacağını belirtip, iki tarafın da bunu istediğini söyledi.

Mihailidis, FIA kurallarına göre her iki yarışta da yer alan katılımcılar ön hazırlık açısından avantaj elde edeceğinden, uluslararası bir yarıştan 30 gün önce aynı veya benzer güzergahın kullanılamayacağını söyledi.

Konuyu gündeme getirenin FIA mı olduğu sorusuna “evet” cevabını veren Mihailidis, KKTC’deki muhataplarının da yanlış yapıldığını kabul ettiklerini söyledi. Mihailidis “Bu güzergahın kullanılamayacak olması hepimizi, Kıbrıs Rum tarafını, Kıbrıs Türk tarafını, Birleşmiş Milletleri ve binlerce izleyiciyi üzüyor” dedi.

Mihailidis, “Etabın iki toplumluluk niteliğinin korunmasına yönelik son dakika çabaları sonuç vermedi ancak bunun 2019 Kıbrıs Rallisi’nde yeniden mümkün olabilmesinin temelleri atıldı” ifadesini kullandı.

ERHÜRMAN: YAPILMASI İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Erhürman, Kıbrıs Rallisi’nin Lefkoşa özel seyirci etabının yapılması için girişimlerin sürdüğünü açıkladı.

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Rallisi’nin Lefkoşa özel seyirci etabının yapılması için girişimlerin sürdüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Başbakan Erhürman şu ifadeleri kullandı; “2014’ten beri yapılan ve Lefkoşa’nın kuzeyiyle güneyini birleştiren Kıbrıs Ralli’sinin Lefkoşa özel seyirci etabının Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Otomobil Kurumu’nun çeşitli iddiaları nedeniyle iptali gündemde. Bu önemli organizasyonun gerçekleştirilmesi için girişimlerimiz sürüyor. Dilerim bu tarihi hatadan dönülür.”

KKTOK BASIN TOPLANTISI DÜZENLİYOR

Öte yandan KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, 11 Haziran Pazartesi günü saat 11.00'de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nde her sene Kıbrıs'ta düzenlenen Avrupa Rallisi'nin kuzey Lefkoşa bacağının iptal edilmesine yönelik bir basın toplantısı düzenleyecek.