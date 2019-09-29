Kıbrıs Rallisi yine Nasser'in

Cyprus Rally 27 - 28 Eylül tarihlerinde yapılırken ralliyi yine Katarlı Al Attiyah kazandı.Kıbrıslı Rum Galatariotis ikinci, İngiliz Chris Ingram ise üçüncü oldu.
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