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Kıbrıs Rallisi yine Nasser'in

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Kıbrıs Rallisi yine Nasser'in
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Cyprus Rally 27 - 28 Eylül tarihlerinde yapılırken ralliyi yine Katarlı Al Attiyah kazandı.Kıbrıslı Rum Galatariotis ikinci, İngiliz Chris Ingram ise üçüncü oldu.

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