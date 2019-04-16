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Kıbrıs Rallisi yeniden gündemde

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KKTOK başkanı Tigin Kişmir, Kıbrıs Rallisi’nin yeniden iki tarafta da gerçekleşmesi için Güney’deki paydaşları ile görüşmeler yaptıklarını açıklarken, organizasyonun 2 tarafta da gerçekleşmesi için her türlü iyi niyeti sergilediklerini açıkladı

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Kıbrıs Rallisi yeniden gündemde
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Soydan SAKALLI

Kıbrıs’ın Kuzey’i ile Güney’ini birleştiren spor organizasyonu olarak tanımlanan, Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) ve Ortadoğu Ralli Şampiyonasına da puan veren (MERC) Kıbrıs Rallisi geçtiğimiz yıl sadece Güney Kıbrıs’ta yapılmıştı.

Kıbrıs Rallisi’nin hem Kuzey’de hem de Güney de yapılması yeniden gündeme gelirken, Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) başkanı Tigin Kişmir, konuyla ilgili temaslara başladıklarını söyledi.

Tigin Kişmir, Eylül sonu yapılacak olan Kıbrıs Rallisi’nin yeniden iki tarafta gerçekleşmesi için Güney’deki paydaşlarıyla görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Tigin Kişmir, kendilerinin organizasyonun iki tarafta da gerçekleşmesi için her türlü iyi niyeti sergilediklerini, gerçekleşmemesi halinde bunun sorumlularının, geçtiğimiz yıl olduğu gibi kendilerinin değil Kıbrıslı Rumlar olacağını sözlerine ekledi.

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