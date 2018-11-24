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Kıbrıs Rallisi başsavcılıkta

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Kıbrıs Rallisi başsavcılıkta
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Kıbrıs Rum Eğitim Bakanlığı himayesindeki Coğrafik Yer İsimleri Standardizasyon Daimi Komitesi’nin, Uluslararası Kıbrıs Rallisi resmi web sayfasında yayımlanan haritalarda, KKTC’deki yerleşim birimlerinin Türkçe isimlerinin kullanılması nedeniyle ilgili yasanın çiğnendiğini tespit ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Rallisi Başsavcılıkta” başlıklı haberinde, Coğrafik Yer İsimleri Standardizasyon Daimi Komitesi’nin ilgili yasada ihlal tespit etmesiyle birlikte konunun Başsavcılığın önüne gelmesinin beklendiğini yazdı. 

Habere göre, Coğrafik Yer İsimleri Standardizasyon Daimi Komitesi ayrıca kısa bir süre önce Rum Eğitim Bakanlığı Müdürü Egli Pantelaki’ye bir mektup göndererek yasanın çiğnendiği konusunda bilgi verdi. 

Kıbrıs Rallisi resmi web sayfasında, geçtiğimiz Haziran ayında yayımladığı “Map-Leg 1” ve “Map-Leg 2” haritalarında “Arsos-Larnaka” yerine “Yiğitler”, “Mia Milia” yerine “Haspolat”, “Ekso Metohi” yerine “Düzova”, “Aşşa” yerine “Paşaköy”, “Trahoni” yerine “Demirhan”, “Palekithro” yerine “Balıkesir”, “Tremetusia” yerine “Erdemli” ve “Angastina” yerine “Aslanköy” isimleri kullanılmıştı.

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