Kazanan Haskasap, şampiyon Bozbeyli

2017 Rapa Drift Şampiyonası yapılan son yarışla tamamlandı. Sıkı bir şampiyonluk mücadelesinin yaşandığı yarış sonunda Enver Haskasap yarışı kazanırken, finaldeki rakibi Celal Bozbeyli, 2017 Drift Şampiyonu oldu

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün organize ettiği KKTC 2017 Rapa Drift Şampiyonası’nın beşinci ve final yarışı dün Cemsa Sporting Center’de yapıldı. 21 yarışmacının mücadele ettiği yarış ilk kez kullanılan hızlı ve teknik bir pistte yapıldı.

Seyircilerin de yoğun ilgi gösterdiği yarışın sıralama turlarında 95 puan elde ederek Enver Haskasap ilk sırada yer aldı. 94 puanla Celal Bozbeyli ikinci olurken, üçüncü sırada İbrahim Yücebaş yer aldı. Şampiyonluk adaylarından Akay Akbil ise 84 puanla altıncı sırada kaldı.

Sıralama puanlarına göre ilk 16 pilotun ikinci tura yükseldiği yarışta 5 yarışmacı erken elenmiş oldu. Rakiplerini bir bir eleyerek yarı finale kalan dört yarışmacı ise Enver Haskasap, Kerim Beşok, Celal Bozbeyli ve İbrahim Yücebaş oldu. Akay Akbil çeyrek finalde elenerek şampiyonluk şansını da erken yitirmiş oldu. Çekişmeli mücadelelerin ardından Enver Haskasap ile Celal Bozbeyli finale kalmayı başaran iki isim oldu. Finalde iki kez berabere kalan ikiliden galip ayrılan isim Enver Haskasap oldu. Yarım puan farkla Bozbeyli günün ikincisi olurken, 2017 KKTC Rapa Drift Şampiyonu olmayı başardı. İbrahim Yücebaş ise Kerim Beşok’u eleyerek günün üçüncüsü oldu. İzer Özvurulmuş beşinci, Akay Akbil altıncı, Bekir Özsusuzlu yedinci ve Ömer Soyer sekizinci oldu. Bu sonuçla 2017 yılının ikincisi Enver Haskasap, üçüncüsü Akay Akbil ve dördüncüsü İbrahim Yücebaş oldu.