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Kazanan Aytaç, şampiyon Baştaş

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Kyrenia Offroad Derneği taraından organize edilen 3 yarışlık Offroad Ralli-Sprint Şampiyonası’nın son yarışı geçtiğimiz Cumartesi günü Fota bölgesinde hazırlanan etapta yapıldı. Yarışı eski ralli şampiyonu Cem Aytaç kazanırken, Ahmet Baştaş 2019 şampiyonu olmayı başardı

Kazanan Aytaç, şampiyon Baştaş

Kyrenia Offroad Derneğinin 2019 sezonu içerisinde Ralli-Raid organizasyonlarının yanı sıra organize etmeyi planladığı Offroad Ralli Sprint Şampiyonası’nın üçüncü ve son yarışı geçtiğimiz Cumartesi Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde, Fota bölgesinde hazırlanan yaklaşık 5 kilometrelik etapta yapıldı.

Güven Sigorta’nın da katkılarıyla yapılan yarışta 17 ekip mücadele etti. Ekipler biri antrenman olmak üzere etabı toplam 4 kez geçtiler. Start seremonisi, servis alanı ve ödül töreninin Dağyolu Spor Kulübü’nde yapılan organizasyonun otomobil kategorisinde eski ralli şampiyonu Cem Aytaç, Ramadan Uzun’un co-pilotluğunda birinci olmayı başarırken, ikinci olan Ahmet Baştaş-Doğa Koyuncu ikilisi 2019 Offroad Ralli-Sprint Şampiyonu olmayı başardı. Üçüncü olarak podyuma çıkmayı başaran ekip ise Niyazi Bedel-Mustafa Şendil ikilisiydi. Cem Aytaç-Ramadan Uzun ikilisi ayrıca sınıf T2 birincisi de oldular.

Sınıf T3’de birinci Ahmet Baştaş-Doğa Koyuncu ikilisi olurken Sınıf T1 birincisi Hüda Hüdan-Hasan Reyhan ikilisi oldu. SSV kategorisinde yarışan Edim Macila-Güner Şevketoğlu ikilisi günün en iyi derecelerine imza atarak hem günün SSV birincisi hem de sezonun şampiyonu oldular.

Takımlarda da büyük çekişmenin yaşandığı yarış sonunda SRC Racing Team birinci, Baştaşlar Racing Team ikinci, Zubi Racing Team üçüncü oldu. Kadın Co-pilotlarda birinci Çise Mevlit, ikinci Şenay Çelebioğlu oldu. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere ödüllerini KYOFF Başkanı Zühtü Cumalıgil, KKOK Başkanı Zeki Topcu ve KYOFF yöneticileri takdim etti.

Dereceler:

No.

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

Derece

1

11

SRC Racing Team

Cem Aytaç

Ramadan Uzun

Nissan Patrol

T2

11:22.916

2

4

Baştaşlar Racing Team

Ahmet Baştaş

Doğa Koyuncu

Land Rover Tomcat

T3

11:48.406

3

5

Zubi Racing Team

Niyazi Bedel

Mustafa Şendil

Land Rover Discovery

T3

12:08.938

4

6

Zubi Racing Team

Soyer Arseven

Yusuf Tayfur

Mitsubishi Pajero Evo

T3

12:23.831

5

8

Hüdan Racing Team

Hüda Hüdan

Hasan Reyhan B.

Suzuki Vitara

T1

12:24.196

6

7

Baştaşlar Racing Team

Argun Çağıl

Ahmet Buzlukçu

Land Rover Tomcat

T3

12:41.539

7

9

Ahmet Esendağlı

Veli Esendağlı

Suzuki Vitara

T2

12:43.698

8

17

Serkan Bolkaner

Ömer İlhan Sayar

Mitsubishi Shogun

T2

12:49.893

9

14

SRC Racing Team

Sander Kahveciler

Eser Sulo

Land Rover Tomcat

T3

12:57.419

10

13

Zubi Racing Team

Zühtü Cumalıgil

Eraslan Ergün

Nissan Patrol

T3

13:03.037

11

18

Orhun Mevlit

Çise Mevlit

Suzuki Jimny

T1

13:18.185

12

10

Hilmi Çelebioğlu

Denizcan Erpolat

Mitsubishi Pajero Evo

T2

13:18.515

13

16

Baştaşlar Racing Team

Hakan Kofalı

Ali Kofalı

Land Rover Defender

T3

14:30.927

14

15

Ahmet Çelebioğlu

Şenay Çelebioğlu

Mitsubishi Pajero

T3

15:04.838

15

12

Hasan Reyhan K.

Muzaffer Yemen

Mitsubishi Shogun

T3

Finiş Göremedi

16

3

SRC Racing Team

Göksel Macila

Yücel Topcu

Mitsubishi Pajero Evo

T2

Finiş Göremedi

17

19

Hasan Uzun

Niyazi Beydağlı

Mitsubishi Shogun

T2

Start Almadı

No.

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

Toplam

1

1

Edim Macila

Güner Şevketoğlu

Can-Am Maverick X3

SSV1

14:01.914

2

2

Ahmet Kofalı

Buğur Kambillili

Can-Am Maverick X3

SSV1

Start Almadı

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