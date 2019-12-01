Kazanan Aytaç, şampiyon Baştaş

Kyrenia Offroad Derneği taraından organize edilen 3 yarışlık Offroad Ralli-Sprint Şampiyonası’nın son yarışı geçtiğimiz Cumartesi günü Fota bölgesinde hazırlanan etapta yapıldı. Yarışı eski ralli şampiyonu Cem Aytaç kazanırken, Ahmet Baştaş 2019 şampiyonu olmayı başardı

Kyrenia Offroad Derneğinin 2019 sezonu içerisinde Ralli-Raid organizasyonlarının yanı sıra organize etmeyi planladığı Offroad Ralli Sprint Şampiyonası’nın üçüncü ve son yarışı geçtiğimiz Cumartesi Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde, Fota bölgesinde hazırlanan yaklaşık 5 kilometrelik etapta yapıldı.

Güven Sigorta’nın da katkılarıyla yapılan yarışta 17 ekip mücadele etti. Ekipler biri antrenman olmak üzere etabı toplam 4 kez geçtiler. Start seremonisi, servis alanı ve ödül töreninin Dağyolu Spor Kulübü’nde yapılan organizasyonun otomobil kategorisinde eski ralli şampiyonu Cem Aytaç, Ramadan Uzun’un co-pilotluğunda birinci olmayı başarırken, ikinci olan Ahmet Baştaş-Doğa Koyuncu ikilisi 2019 Offroad Ralli-Sprint Şampiyonu olmayı başardı. Üçüncü olarak podyuma çıkmayı başaran ekip ise Niyazi Bedel-Mustafa Şendil ikilisiydi. Cem Aytaç-Ramadan Uzun ikilisi ayrıca sınıf T2 birincisi de oldular.

Sınıf T3’de birinci Ahmet Baştaş-Doğa Koyuncu ikilisi olurken Sınıf T1 birincisi Hüda Hüdan-Hasan Reyhan ikilisi oldu. SSV kategorisinde yarışan Edim Macila-Güner Şevketoğlu ikilisi günün en iyi derecelerine imza atarak hem günün SSV birincisi hem de sezonun şampiyonu oldular.

Takımlarda da büyük çekişmenin yaşandığı yarış sonunda SRC Racing Team birinci, Baştaşlar Racing Team ikinci, Zubi Racing Team üçüncü oldu. Kadın Co-pilotlarda birinci Çise Mevlit, ikinci Şenay Çelebioğlu oldu. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere ödüllerini KYOFF Başkanı Zühtü Cumalıgil, KKOK Başkanı Zeki Topcu ve KYOFF yöneticileri takdim etti.

Dereceler:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece 1 11 SRC Racing Team Cem Aytaç Ramadan Uzun Nissan Patrol T2 11:22.916 2 4 Baştaşlar Racing Team Ahmet Baştaş Doğa Koyuncu Land Rover Tomcat T3 11:48.406 3 5 Zubi Racing Team Niyazi Bedel Mustafa Şendil Land Rover Discovery T3 12:08.938 4 6 Zubi Racing Team Soyer Arseven Yusuf Tayfur Mitsubishi Pajero Evo T3 12:23.831 5 8 Hüdan Racing Team Hüda Hüdan Hasan Reyhan B. Suzuki Vitara T1 12:24.196 6 7 Baştaşlar Racing Team Argun Çağıl Ahmet Buzlukçu Land Rover Tomcat T3 12:41.539 7 9 Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı Suzuki Vitara T2 12:43.698 8 17 Serkan Bolkaner Ömer İlhan Sayar Mitsubishi Shogun T2 12:49.893 9 14 SRC Racing Team Sander Kahveciler Eser Sulo Land Rover Tomcat T3 12:57.419 10 13 Zubi Racing Team Zühtü Cumalıgil Eraslan Ergün Nissan Patrol T3 13:03.037 11 18 Orhun Mevlit Çise Mevlit Suzuki Jimny T1 13:18.185 12 10 Hilmi Çelebioğlu Denizcan Erpolat Mitsubishi Pajero Evo T2 13:18.515 13 16 Baştaşlar Racing Team Hakan Kofalı Ali Kofalı Land Rover Defender T3 14:30.927 14 15 Ahmet Çelebioğlu Şenay Çelebioğlu Mitsubishi Pajero T3 15:04.838 15 12 Hasan Reyhan K. Muzaffer Yemen Mitsubishi Shogun T3 Finiş Göremedi 16 3 SRC Racing Team Göksel Macila Yücel Topcu Mitsubishi Pajero Evo T2 Finiş Göremedi 17 19 Hasan Uzun Niyazi Beydağlı Mitsubishi Shogun T2 Start Almadı