Kasiklerde perde Slalom Yarışı ile kapanıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) organize ettiği 2018 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası final yapıyor. 24 Kasım Cumartesi günü Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası’nın üçüncü ve son yarışıyla dernek, 2018 faaliyetlerini tamamlayacak. Bu yıl ilk kez organize edilen Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası, Cyprus Wireless Solutions Ltd. ana sponsorluğunda 29 Haziran’daki ilk yarışla başladı. Üç yarıştan oluşan şampiyonanın ikinci ayağı 29 Ağustos gecesi muhteşem şölenle tamamlandı. Şimdi sırada, klasik severlerin vazgeçilmez faaliyeti Slalom Yarışı’nın finali var… Dernek yönetiminin yoğun çalışmaları neticesinde bambaşka bir atmosferde yapılacak Cyprus Wireless Slalom Yarışı, şenlik ve festival havasında geçecek. Yarış, Cemsa Karting Tesisleri’nde olacak. Gecede, DJ Halil ve Capital Radio DJ’leri performans sergileyecek; yarış sunumunı ise Yaşar Köroğlu yapacak.

Şenlik Ortamında Final Olacak

İlk iki yarışı rekor katılımla tamamlayan dernek, final yarışında da kendi katılım rekorunu kıracak gibi görünüyor. Ülkemizin dört bir yanından birçok klasik aracın kayıt yaptırdığı yarış için birçok klasiksever yarışa akın edecek Heyecan ve adrenalin dolu finale, Cyprus Wireless Solutions Ltd.’in yanı sıra Capital Radio ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu da katkı sağlayacak. “Yollarda değil Pistlerde Hız Yap” sloganıyla yapılacak final yarışında, Cemsa Karting Tesisleri’ndeki pistin tam olarak kullanılması planlandı. Toplam 2 bin 20 metre uzunluğunda ve iki tur üzerinden olacak yarış, ücretsiz izlenebilecek.

Aliusta: Bu final de unutulmayacak, heyecan dolu olacak

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) Başkanı Burçin Aliusta, 2018 klasik otomobil ralli sezonunun 11’inci ve son faaliyeti olan slalom için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Aliusta, 25 yaşını doldurmuş onlarca klasik aracın final yarışına katılacağını ifade ederek Royalton 2018 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’na dernek üyelerinin kayıtlarını yapmaları halinde 10 puan verecek olan yarışın 24 Kasım Cumartesi saat 14.00’te yarış işlemlerini kapsayan kayıtların açılmasıyla başlayacağını söyledi. Saat 15.00’te pistin tanıtımı için formasyon turunun ardından, saat 15.30’da ilk klasik aracın start alacağını anlatan Aliusta, üç ayaktan oluşan Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası’nın kendi içinde de katsayıyla puan verdiğini, yıl sonu şampiyona balosunda üç yarıştan toplanan puanlar neticesinde hem genel klasman hem de kategorilerinde ilk üçe girenlerin kupalarına kavuşacağını belirtti. İlk üçe girenler kupa alacak Slalom yarışında, “Genel Klasman”, “E-F-G Kategorileri”, “Kadınlar”, “Turing” ve “VW Beetle” kategorileri olacağını kaydeden Aliusta, bu kategorilerde ilk üçe girenlerin kupa almaya hak kazanacağını söyledi. Bu yarışta co-pilot mecburiyeti olmayacağının altını çizen Aliusta, kaydını yaptıran ve klasik aracıyla yarışa gelen dernek üyelerinin, piste girmeleri halinde alacakları neticelere bakmaksızın, piste girmeyip klasik aracını sergilese dahi, Royalton 2018 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda 10 puan kazanacağını vurguladı. Aliusta, katılım için herhangi bir üyelik şartı aranmayan heyecan dolu yarışa katılım ücretinin araba başına 50 TL olduğunu belirtti.

Şampiyonlar belli olacak

Bu sezon 13’üncü kez klasik otomobil ralli şampiyonası düzenlediklerini söyleyen Başkan Aliusta, geride kalan faaliyetlerin ardından bu yarışla da Royalton şampiyonasını tamamlayacaklarını kaydetti. Hem genel klasmanda hem de alt kategorilerde ilk üç sırayı alan ekiplerin belli olacağını ve yıl sonu şampiyona balosunda kupa almaya hak sahibi olanların kupalarına kavuşacaklarını ifade eden Aliusta, cumartesi yapılacak yarışın klasikseverler için önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yaptı.

Aliusta, “Heyecan ve tatlı rekabet ortamında geçen sezonu, güzel bir atmosferde geride bırakmayı hedefliyoruz. Tüm klasik severleri büyük finale bekliyoruz” dedi. Tufan: ‘Donut’ uygulaması ikinci kez heyecan verecek Pistte ilk iki yarışa göre değişikliklerin olduğunu anlatan Başkan Burçin Aliusta, Yarış Direktörü İsmet Tufan’la birlikte daha heyecanlı, daha agresif bir organizasyon düzenlediklerini söyledi. İlk yarışta kullanılan parkuru tamamen değiştirdiklerini ifade eden Yarış Direktörü İsmet Tufan, bir ilk sayılan ve büyük keyif veren motor sporlarında son zamanlarda kullanılan seyir zevki yüksek “Donut” uygulamasını ikinci kez kullanacaklarını söyledi. Hem izleyiciler hem de yarışçılar için şov ortamı yaratmayı amaçladıklarını ifade eden Tufan, izlemeye gelenler kadar yarışacak olanların da zevk alacakları bir organizasyon planlandığını kaydetti.