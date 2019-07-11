Kartingte üçüncü heyecan

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin organize ettiği 2019 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası üçüncü yarışı, Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılıyor

Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2019 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası üçüncü yarışı 14 Temmuz Pazar sabahı yapılıyor.

Cemsa Sporting Center’de bin400 metrelik RC1 pistinde yapılacak yarış 7.30’da resmi antrenmanlarla başlayacak. Sıralamaların 09.00’da, ilk ayak yarışlarının 10.00’da ve final ayak yarışlarının 11.30’da başlayacağı açıklanırken takribi 13.00’te yapılacak ödül töreni ile organizasyon sona erecek.

Spor Dairesi, Kale Boya, Aveon Sigorta, Dedezade, Airtech, Navion ve Nethouse’un katkılarıyla yapılacak yarışın kayıtlarının açıldığı açıklanırken, son kayıt tarihinin yarın saat 16.00 olduğu duyuruldu. Organizasyon yine; 7-13 yaş arası miniklerin olduğu Mini kategori, 13-16 yaş arası gençlerin olduğu Junior kategori, 15 yaş üzeri sporcuların olduğu Senior kategori ve 30 yaş üzeri yarışçıların olduğu Expert kategori ile toplam 4 kategoride yapılacak.

Program

13 Temmuz 2019 Cumartesi

08.00-15.00 Serbest Antrenmanlar

16.00 Kayıtların Kapanması - Sekreterya - Cemsa Karting Center

14.00-16.00 Teknik Beyan ve Kontrol - Kapalı Park (Tartı Alanı) - Cemsa Karting Center

14 Temmuz 2019 Pazar

07.30 Resmi Antrenman Mini (10 dk.)

07.45 Resmi Antrenman Junior/Senior/Master (10 dk.)

07.30-08.30 İdari ve Teknik Kontrol tamamlanması

08.30 Yarışmacı ve görevliler ile Brifing

09.00 Sıralama Turları Mini (10 dk.)

09.20 Sıralama Turları Junior (10 dk.)

09.40 Sıralama Turları Senior/Expert (10 dk.)

10.00 Yarış 1-Mini

10.20 Yarış 1-Junior

10.40 Yarış 1-Senior/Expert

11.30 Yarış 2-Mini

11.50 Yarış 2-Junior

12.10 Yarış 2-Senior/Expert

12.45 Kapalı Park Açılışı

13.00 Kesin Neticeler İlanı

13.30 Ödül Töreni