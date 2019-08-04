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Karting’te liderler kazandılar

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Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2019 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası dördüncü yarışı, Cemsa Sporting Center’de, Lefkoşa’nın akşam serinliğinde yapılırken, kazananlar liderler oldular

Karting’te liderler kazandılar
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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2019 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası dördüncü yarışı geçtiğimiz akşam Cemsa Sporting Center’de yapıldı.

1400 metrelik RC1 pistinde yapılan yarışta bu sezon ilk kez Shifter kategorisi de açıldı. Akşam üzeri serbest antrenmanlarla başlayan organizasyonda 5 kategoride toplam 24 yarışçı ter döktü. Sıralama turları, 1. ayak ve final ayağı olmak üzere 3 seansta mücadelelerin olduğu yarışta kategorilerinin şampiyona liderleri iki ayakta da ilk sırada yer alarak 40 puan olan maksimum puanı almayı başardılar. Mini kategoride Niyazi Özçınar, Junior kategoride Demir Emre, Expert kategoride İzzet Çınar ve Shifter kategoride Coşkun Gürel en büyük kupaları alan isimlerdi. Spor Dairesi, Kale Boya, Aveon Sigorta, Dedezade, Airtech, Navion ve Nethouse’un katkılarıyla yapılan yarışın Mini ikincisi Hasan Fikri Macila ve üçüncüsü Hasan Bedel oldu. Junior ikincisi Mert Uzun olurken onu Şeref Karaoğlan takip etti. Expert kategoride şanssızlıklar yaşandı ve antrenmanlarda Közün Arpalıklı bir kaza geçirerek start alamadı. İlk ayakta ise Rauf Denktaş bariyerlere çarparak finiş göremedi. İzzet Çınar’ı kategoride Oktay Çınar ve Güner Ballı takip etti. Bu sezon ilk kez start alan Shifter kategoride ikinci Serkan Bolkaner  ve üçüncü Umut Araz oldu.  

Mini Kategori

1.Niyazi Özçınar                 40 Puan

2.Hasan Fikri Macila         34 Puan

3.Hasan Bedel                    30 Puan

4.Yannis Zaytsev               24 Puan

5.Mustafa Efeefe               24 Puan

6.İsmail Araz                       20 Puan

7.Rüzgar Miralay               18 Puan

8.Erin Bolkaner                   16 Puan

Junior Kategori

1.Demir Emre                      40 Puan

2.Mert Uzun                        34 Puan

3.Şeref Karaoğlan              30 Puan

4.Mete Saygın                     26 Puan

5.Mehmet Salih Çelikden 22 Puan

6.Salih Zeki Hafız              20 Puan

Senior/Expert Kategori

1.İzzet Çınar                       40 Puan

2.Oktay Çınar                     34 Puan

3.Güner Ballı                       30 Puan

4.Rauf Denktaş                  0 Puan

5.Közün Arpalıklı               0 Puan

Shifter Kategori

1.Coşkun Gürel                   40 Puan

2.Serkan Bolkaner             34 Puan

3.Umut Araz                        30 Puan

4.Ömer İlhan Sayer            24 Puan

5.Mustafa Birman             24 Puan

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