Kartingde yarış heyecanı sürüyor

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2020 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası, 5 Temmuz Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılacak sezonun ikinci yarışı ile devam ediyor.
Yarışın serbest antrenmanları 4 Temmuz 2020 Cumartesi 08.00-15.00 saatleri arasında yapılacak ve kayıtlar 16.00’da tamamlanacak. 5 Temmuz Pazar sabahı ise 08.30-09.10 saatleri arasında resmi antrenmanlar, 10.00-10.40 saatleri arasında sıralama turları, 11.00-12.00 saatleri arasında 1.yarışlar ve 12.00-13.00 saatleri arasında final yarışları yapılacak. Ödül töreninin ise 13.30’da yapılması planlanıyor.
Karting derneğinden yapılan açıklamaya göre sezonun ikinci yarışında da bin 400 metrelik büyük pist şekli kullanılacak.
Program:
4 Temmuz 2020 Cumartesi
08.00-15.00 Serbest Antrenmanlar
16 Kayıtların Kapanması (Sekreterya - Cemsa Karting Center)
5 Temmuz 2020 Pazar
08.00-9.00 Teknik Beyan ve Kontrol - Kapalı Park (Tartı Alanı)
8.3 Resmi Antrenman Senior/Expert (10 dk.)
8.45 Resmi Antrenman Junior (10 dk.)
9 Resmi Antrenman Mini (10 dk.)
9.3 Yarışmacı ve görevliler ile Brifing
10 Sıralama Turları Senior/Expert (10 dk.)
10.15 Sıralama Turları Junior (10 dk.)
10.3 Sıralama Turları Mini (10 dk.)
11 Yarış 1 – Senior/Expert
11.2 Yarış 1 – Junior
11.4 Yarış 1 – Mini
12 Yarış 2 – Senior/Expert
12.2 Yarış 2 – Junior
12.4 Yarış 2 – Mini
13.15 Kapalı Park Açılışı
13.3 Kesin Neticeler İlanı
13.3 Ödül Töreni
Yarış Parkuru – RC1 – 1400m