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Kartingde yarış heyecanı sürüyor

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Kartingde sezonun ikinci yarışında, Cemsa Sporting Center’de bin 400 metrelik büyük pist şekli kullanılacak

Kartingde yarış heyecanı sürüyor

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2020 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası, 5 Temmuz Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılacak sezonun ikinci yarışı ile devam ediyor.

Yarışın serbest antrenmanları 4 Temmuz 2020 Cumartesi 08.00-15.00 saatleri arasında yapılacak ve kayıtlar 16.00’da tamamlanacak. 5 Temmuz Pazar sabahı ise 08.30-09.10 saatleri arasında resmi antrenmanlar, 10.00-10.40 saatleri arasında sıralama turları, 11.00-12.00 saatleri arasında 1.yarışlar ve 12.00-13.00 saatleri arasında final yarışları yapılacak. Ödül töreninin ise 13.30’da yapılması planlanıyor.

Karting derneğinden yapılan açıklamaya göre sezonun ikinci yarışında da bin 400 metrelik büyük pist şekli kullanılacak.

Program:

4 Temmuz 2020 Cumartesi

08.00-15.00 Serbest Antrenmanlar

16 Kayıtların Kapanması (Sekreterya - Cemsa Karting Center)

5 Temmuz 2020 Pazar

08.00-9.00 Teknik Beyan ve Kontrol - Kapalı Park (Tartı Alanı)

8.3 Resmi Antrenman Senior/Expert (10 dk.)

8.45 Resmi Antrenman Junior (10 dk.)

9 Resmi Antrenman Mini (10 dk.)

9.3 Yarışmacı ve görevliler ile Brifing

10 Sıralama Turları Senior/Expert (10 dk.)

10.15 Sıralama Turları Junior (10 dk.)

10.3 Sıralama Turları Mini (10 dk.)

11 Yarış 1 – Senior/Expert

11.2 Yarış 1 – Junior

11.4 Yarış 1 – Mini

12 Yarış 2 – Senior/Expert

12.2 Yarış 2 – Junior

12.4 Yarış 2 – Mini

13.15 Kapalı Park Açılışı

13.3 Kesin Neticeler İlanı

13.3 Ödül Töreni

Yarış Parkuru – RC1 – 1400m

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