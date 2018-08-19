Kartingde üçüncü yarışın birincileri belirlendi

2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı geçtiğimiz gün Cemsa Sporting Center’de yapıldı. Mini’de Niyazi Özçınar, Junior’da Demir Emre ve Senior’da Tolga Güryel ilk sırada yer alan isimler oldular

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası, geçtiğimiz gün Cemsa Sporting Center’de yapılan yarış ile devam etti. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun sponsorluğundayapılan yarışta 3 kategoride toplam 15 yarışmacı mücadele etti. Sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun yaptığı sezonun üçüncü yarışı akşamüzeri başlarken, gecenin ilk saatlerinde sona erdi ve birinciler belirlendi. Her zaman olduğu gibi en yoğun kategori olan mini kategoride 8 yarışmacı mücadele ederken, Niyazi Özçınar ilk sırada yer alan isim oldu. Mustafa Efeefe ikinci olurken podyumun üçüncü basamağında Hasan Macila yer aldı. Junior kategoride Demir Emre ilk sırada yer alırken, üçüncü yarış sonunda ikinci zaferini elde etmeyi başardı. İkinci Mert Uzun olurken Mete Saygın podyumu tamamlayan isim oldu. Senior kategoride Tolga Güryel podyumun üst basamağında yer almayı başarırken, İzzet Çınar ikinci, Janet Öncülay üçüncü oldu. Gölgem Paşa ise dördüncü olan isimdi. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun sponsorluğunda; Kale Boya,Extend Broadband İnternet, Oral Güvenlik,MasconTrading, Karaoğlan Elektrik ve Cemsa Sporting Center’in katkılarıyla yapılan yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupaları verildi.

Mini:

1.Niyazi Özçınar

2.Mustafa Efeefe

3.Hasan Macila

4.Hasan Bedel

5.Salih Zeki Hafız

6.Janem Öncülay

7.İsmail Araz

8.Hasan Murat Aşık

Junior:

1.Demir Emre

2.Mert Uzun

3.Mete Saygın

Senior:

1.Tolga Güryel

2.İzzet Çınar

3.Janet Öncülay

4.Gölgem Paşa