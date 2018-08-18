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Kartingde üçüncü yarış heyecanı

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2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı bugün Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun sponsorluğunda yapılıyor

Kartingde üçüncü yarış heyecanı
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Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası, bugün yapılacak yarış ile devam ediyor.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun sponsorluğunda Cemsa Sporting Center’de yapılacak yarışın başlama saati 17.00 olarak belirlendi. Sezonun üçüncü yarışı için; Mini, Junior, Senior, Master ve Shifter olmak üzere 5 kategoride kayıtlar açılırken, yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda büyük pist şeklinin kullanılacağı açıklandı. Saat 17.00’de serbest antrenmanlarla başlayacak olan organizasyonda sıralama turları 18.15’de, ilk yarışlar saat 19.15’de ve final yarışları saat 20.00’de başlayacak. Ödül töreninin ise saat 21.30’da yapılması planlanıyor.

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