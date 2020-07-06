Kartingde ikinci yarış yapıldı

2020 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası ikinci yarışında Mini kategorisinde Niyazi Özçınar, Junior kategoride Necati Hasan Güney, Senior kategoride Tolga Güryel, Master kategoride ise İzzet Çınar birinci oldular

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen; Spor Dairesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Cemsa, Bake Shop, NHG Construction, Netonline, Aveon Sigorta ve MAK Petrol’ün katkılarıyla gerçekleştirilen 2020 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası, 5 Temmuz Pazar günü CemsaSporting Center’de yapılan sezonun ikinci yarışı ile devam etti.

Cumartesi günü serbest antrenmanlarla başlayan program, Pazar günü resmi seanslarla devam etti. Sezonun ilk yarışında olduğu gibi karting akademisi üyeleri 4-5 yaşındaki yarışçıların yanı sıra bu yarışa vitesli kategorisi yarışçıları da katılarak organizasyona renk kattı. Toplam 27 yarışçının pistte ter döktüğü yarış her kategoride birincilik mücadelelerine sahne oldu. Pazar sabahı resmi antrenmanlarla başlayan heyecan, sıralama seansı, ilk yarışlar ve final yarışları ile devam etti. İlk yarışta olduğu gibi 1400 metre uzunluğundaki RC1 pist şeklinin kullanıldığı yarışın Süper mini üyeleri Su Karalım, Ateş Karalım, Dalman Yücel, Olgun Yücel ve Arın Bolkaner yine seyircilerin büyük ilgisi ile pistte gösteri sürüşü sergilediler.

Mini kategorisinde Niyazi Özçınar yine ilk sırayı alırken, ilk yarışına çıkan Halil İlkay Kahraman ikinci oldu. Halil İlkay Kahraman ile aynı puanı elde eden İsmail Araz, en hızlı tur derecesine göre üçüncü oldu.

Junior kategoride Necati Hasan Güney birinci, Mustafa Efeefe ikinci ve Mete Saygın üçüncü olarak podyuma çıkan isimlerdi. Senior kategoride Tolga Güryel sezonun ikinci yarışını da kazanmayı başardı. Aynı puanı elde eden Mert Uzun, en iyi tur derecesiyle ikinci olurken podyumun üçüncü basamağında ilk kez senior kategoride yarışan Demir Emre yer aldı. Master kategoride İzzet Çınar birinci, Güner Ballı ikinci oldu.

Vitesli kartlarla piste çıkarak gösteri sürüşü yapan Salih Karalım, Umut Araz, Ömer İlhan Sayar, Mustafa Birman ve Serkan Bolkaner de izleyenlerden tam puan aldı. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupaları takdim edildi.