Kartingde ikinci yarış heyecanı

2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası’nda sezon tüm hızıyla devam ediyor. Sezon açılışından 2 hafta sonra, yarın sezonun ikinci yarışı yapılacak

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen ve sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün yaptığı 2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası, 5 Ağustos Pazar günü yapılacak yarış ile devam ediyor.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun sponsorluğunda Cemsa Sporting Center’de yapılacak yarış saat 17.00’de başlayacak. Güven Sigorta’nın da katkılarıyla hayata geçirilecek yarışta sezonun ilk yarışında kullanılan pist şeklinin kullanılacağı açıklandı. Karting Derneği’nden yapılan açıklama şu şekilde; “Değerli karting pilotlarımız, mekaniklerimiz, veliler ve tüm sporseverler: 2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası ikinci yarışı 5 Ağustos Pazar Cemsa Karting tesislerinde yapılacaktır. Hava sıcaklığının yüksekliğinden dolayı yarış programı saat 17.00'de başlayacak ve saat 20.00 civarında son bulacak. Yarışta RC1(tam pist) parkuru kullanılacak. Herkese başarılar dileriz.”