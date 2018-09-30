Kartingde heyecan kasırgası

2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting şampiyonası’nda sezonun dördüncü yarışı heyecan bir an bile durmazken, yarışta 4 sınıfta birinciler belirlendi

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası dördüncü yarışı Cemsa Sporting Center’de yapıldı.

9 Eylül tarihinde başlayan fakat yağmur sebebiyle yarıda kalan yarış kaldığı yerden devam ederken, 22 yarışmacı 4 sınıfta mücadele etti. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun sponsorluğunda yapılan yarış yaklaşık 1,4 kilometre uzunluğunda büyük pist şeklinde gerçekleştirilirken Mini sınıfında Niyazi Özçınar ilk sırada yer alan isim oldu. Özçınar’ı Mustafa Efeefe ve Hasan Bedel takip etti. Junior sınıfında Mert Uzun birinci, Demir Emre ikinci ve Mete Saygın üçüncü oldu. Senior sınıfında İzzet Çınar yine ilk sırada yer alırken onu Közün Arpalıklı ve Göldem Paşa takip etti. Shifter sınıfında ise Coşkun Gürel ilk sırada yer alan isim oldu. Gürel’in ardından ikinci olan isim Serkan Bolkaner ve üçüncü olan isim Mustafa Birman oldu. Tüm sınıflarda yakın mücadeleler izleyenlere keyif verirken ödül töreni yarışın tamamlanmasını takiben pistte yapıldı.

Mini:

1.Niyazi Özçınar

2.Mustafa Efeefe

3.Hasan Bedel

4.Hasan Fikri Macila

5.Janem Öncülay

Junior:

1.Mert Uzun

2.Demir Emre

3.Mete Saygın

Senior:

1.İzzet Çınar

2.Közün Arpalıklı

3.Gölgem Paşa

Shifter:

1.Coşkun Gürel

2.Serkan Bolkaner

3.Mustafa Birman