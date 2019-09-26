Kartingde finali zamanı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun sponsorluğunda Karting Derneği tarafından organize edilen 2019 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası sezon finali Pazar günü yapılıyor.
Cemsa Sporting Centerde bin400 metrelik RC1 pistinde yapılacak yarış 10.00’da yapılacak resmi antrenmanlarla başlayacak. Sıralamaların 11.30’da, ilk ayak yarışlarının 12.30’da ve final ayak yarışlarının 13.30’da başlayacağı açıklanırken takribi 15.00’de yapılacak ödül töreni ile organizasyon sona erecek.
Spor Dairesi, Kale Boya, Aveon Sigorta, Dedezade, Airtech, Navion ve Nethouse’un katkılarıyla yapılacak yarışın kayıtları devam ederken, son kayıt tarihinin yarın saat 16.00 olduğu duyuruldu. Organizasyon yine; 7-13 yaş arası miniklerin olduğu Mini kategori, 13-16 yaş arası gençlerin olduğu Junior kategori, 15 yaş üzeri sporcuların olduğu Senior kategori ve 30 yaş üzeri yarışçıların olduğu Expert kategori ile toplam 4 kategoride yapılacak.
Minikler 2 ayakta toplam 20 tur, Junior-Senior ve Expert sporcuları ise 2 ayakta toplam 24 tur mücadele edecek.
Program
28 Eylül 2019 Cumartesi
08.00-17.00 Serbest Antrenmanlar
16.00 Kayıtların Kapanması - Sekreterya - Cemsa Karting Center
29 Eylül 2019 Pazar
10.00 Resmi Antrenmanlar
11.30 Sıralama Turları
12.30 İlk Ayak Yarışları
13.30 İkinci Ayak Yarışları
15.00 Ödül Töreni