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Kartingde final günü

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2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting şampiyonası’nda şampiyonlar belirleneceği sezonun final ayağı bugün Cemsa Sporting Center’de yapılıyor

Kartingde final günü
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Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası final yarışı bugün yapılıyor.

21 Temmuz tarihinde başlayan ve 5 ayaktan oluşan şampiyonada son yarış bugün Cemsa Sporting Center’de yapılacak. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun sponsorluğunda yapılacak yarışın başlama saati 12.00 olarak belirlendi. Yaklaşık 1,4 kilometre uzunluğunda büyük pist şeklinde mücadele edilecek organizasyon antrenman seanslarıyla başlayacak. Sıralama turlarının 13.15’te, ilk yarışların 14.15’te ve final yarışlarının 15.15’te yapılacağı açıklandı. Yarışların ardından ise ödül töreni yapılarak organizasyon sona erecek. Senior kategoride İzzet Çınar bir önceki yarışta şampiyonluğunu ilan etmişti. Mini, Junior ve Shifter kategorilerinde ise şampiyonlar belirlenecek.

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