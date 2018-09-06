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Karting’de dördüncü yarışlar Pazar günü

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2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting şampiyonası’nda sezonun dördüncü yarışı Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılıyor

Karting’de dördüncü yarışlar Pazar günü
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Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası dördüncü yarışı Pazar günü yapılıyor. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun sponsorluğunda Cemsa Sporting Center’de yapılacak yarışın başlama saati 15.00 olarak belirlendi. 5 yarıştan oluşan şampiyonanın dördüncü ayağı için; Mini, Junior, Senior, Master ve Shifter olmak üzere 5 kategoride kayıtlar açılırken, yaklaşık 1,4 kilometre uzunluğunda büyük pist şeklinin kullanılacağı açıklandı. 15.00’de serbest antrenmanlarla başlayacak olan organizasyonda sıralama turları 16.15’de, ilk yarışlar 17.15’de ve final yarışları 18.00’de başlayacak. Ödül töreninin ise 19.30’da yapılması planlanıyor.

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