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Kartingde birinciler belirlendi

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Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2019 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonasında sezon finali Cemsa Sporting Center’de yapıldı

Kartingde birinciler belirlendi
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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun sponsorluğunda Karting Derneği tarafından organize edilen 2019 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası sezon finali yapıldı.

Cemsa Sporting Center’de bin400 metrelik RC1 pistinde yapılan yarış sabah saatlerinde yapılan resmi antrenmanlarla başladı. Sıralamalar, ilk ayak yarışları ve final yarışlarıyla birlikte toplam 3 seans üzerinden yapılan yarışta birinciler belirlendi.

Yarışın 7-13 yaş arası miniklerin olduğu Mini kategorisinde zafere ulaşan isim Hasan Fikri Macila oldu. 3 seansta da zirvede olan Macila, Mustafa Efeefe ile nefes kesen bir mücadele sonunda zafere ulaştı. Çok az farkla ikinci olan Efeefe olurken podyumun üçüncülük basamağında iki isim yer aldı. Gün sonunda puanları eşit olan İsmail Araz ile Rüzgar Miralay üçüncülük kupasını alan sporcular oldular. Junior kategoride günün en hızlısı Şeref Karaoğlan oldu. Mete Saygın ile sıkı bir birincilik mücadelesi veren Karaoğlan iki yarışı da kazanarak günün birincisi oldu. Saygın ikinci, Salih Zeki Hafız üçüncü oldu. Son ayakta yaşanan temas ile üçüncülüğü kaybeden Mehmet Salih Çelikden günün yıldızı kupasını almaya hak kazandı. Senior kategoride bu yarışta iki sporcu mücadele etti. İlk kez Seniorda mücadele eden Mert Uzun birinci olurken, Güner Ballı ikinci oldu.

Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu takdim etti.

Mini:

1.Hasan Fikri Macila

2.Mustafa Efeefe

3.Rüzgar Miralay

3.İsmail Araz

5.Erin Bolkaner

6.Yannis Zaytsev

Junior:

1.Şeref Karaoğlan

2.Mete Saygın

3.Salih Zeki Hafız

4.Mehmet Salih Çelikden

Senior:

1.Mert Uzun

2.Güner Ballı

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