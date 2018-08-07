Kartingde birinciler belirlendi

2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı, 23 yarışmacının mücadelesine sahne olan yarışta 4 kategoride birinciler belirlendi

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen ve sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün yaptığı 2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası ilk yarışı geçtiğimiz gün Cemsa Sporting Center’de yapıldı. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Spor Dairesi ve Güven Sigorta’nın katkılarıyla gerçekleştirilen yarışta 4 kategoride 23 yarışmacı mücadele etti. Kısa süreli yaz yağmurunun etkili olduğu pistte temizleme ve güvenliği alma çalışmaları sebebiyle geç başlayan yarış, sorunsuz bir şekilde devam ederken, birinciler belirlendi. 7-13 yaş arası minik sürücülerin yarıştığı Mini kategoride 9 yarışmacı mücadele etti. Sıralama seansı, 1. yarış ve final olmak üzere 3 seans üzerinden yapılan organizasyon sonunda Mustafa Efe Efe ilk yarışta olduğu gibi ilk sırada yer aldı. Hasan Bedel ikinci olurken Niyazi Özçınar üçüncü oldu. İlk yarışa katılmayan Cevdet Alptürk, Junior kategoride ilk sırada yer almayı başardı. İkinci Mert Uzun olurken onu Demir Emre takip etti. Büyüklerin yarıştığı Senior kategoride ise İzzet Çınar günün birincisi oldu. Közün Arpalıklı ikinci olurken podyumun üçüncü basamağında Janet Öncülay yer aldı. İlk yarışta mücadele etmeyen Shifter kategorisi yarışmacıları bu yarışta yer alırken podyum sırasıyla Umut Araz, Serkan Bolkaner ve Coşkun Gürel’den oluştu. Yarış sonunda ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü yetkilileri takdim etti.

Sonuçlar;

Mini Kategori:

1.Mustafa Efe Efe

2.Hasan Bedel

3 Niyazi Özçınar

4.Hasan Macila

5.İsmail Araz

6.Hasan Murat Aşık

7.Salih Zeki Hafız

8.Janem Öncülay

9.Erin Bolkaner

Junior Kategori:

1.Cevdet Alptürk

2.Mert Uzun

3.Demir Emre

4.Mete Saygın

5.Şeref Karaoğlan

Senior Kategori:

1.İzzet Çınar

2.Közün Arpalıklı

3.Janet Öncülay

4.Gölgem Paşa

-Rauf Denktaş

Shifter:

1.Umut Araz

2.Serkan Bolkaner

3.Coşkun Gürel

4.Mustafa Birman