Kartingde beşinci yarış heyecanı

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2019 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası beşinci yarışı, Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılıyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun sponsorluğunda Karting Derneği tarafından organize edilen 2019 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası beşinci yarışı Pazar günü yapılıyor.

Cemsa Sporting Center’de 1400 metrelik RC1 pistinde yapılacak yarış 09.00’da yapılacak resmi antrenmanlarla başlayacak. Sıralamaların 10.30’da, ilk ayak yarışlarının 11.30’da ve final ayak yarışlarının 12.30’da başlayacağı açıklanırken takribi 14.00’de yapılacak ödül töreni ile organizasyon sona erecek.

Spor Dairesi, Kale Boya, Aveon Sigorta, Dedezade, Airtech, Navion ve Nethouse’un katkılarıyla yapılacak yarışın kayıtları devam ederken, son kayıt tarihinin yarın saat 16.00 olduğu duyuruldu. Organizasyon yine; 7-13 yaş arası miniklerin olduğu Mini kategori, 13-16 yaş arası gençlerin olduğu Junior kategori, 15 yaş üzeri sporcuların olduğu Senior kategori ve 30 yaş üzeri yarışçıların olduğu Expert kategori ile toplam 4 kategoride yapılacak.

Minikler 2 ayakta toplam 20 tur, Junior-Senior ve Expert sporcuları ise 2 ayakta toplam 24 tur mücadele edecek.

Program

24 Ağustos 2019 Cumartesi

08.00-17.00 Serbest Antrenmanlar

16.00 Kayıtların Kapanması - Sekreterya - Cemsa Karting Center

25 Ağustos 2019 Pazar

09.00 Resmi Antrenmanlar

10.30 Sıralama Turları

11.30 İlk Ayak Yarışları

12.30 İkinci Ayak Yarışları

14.00 Ödül Töreni