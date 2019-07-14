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Kartingde 3.raunt yapıldı

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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun sponsorluğundaKuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2019 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası üçüncü yarışı dün Cemsa Sporting Center’de yapıldı

Kartingde 3.raunt yapıldı
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ROK Cup Karting Şampiyonası üçüncü yarışı dün sabah Cemsa Sporting Center’de 19 yarışçının katılımıyla yapıldı.Resmi Antrenmanlar, Sıralamalar, 1.yarış ve final yarışı olmak üzere 4 seans şeklinde yapılan yarışta Mini, Junior ve Expert kategorisinde yarışlar yapıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yarış öğle saatleri yapılan ödül töreni ile son buldu. Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun ana sponsorluğunda; Spor Dairesi, AveonSigorta, Kale Boya, Dedezade, Airtech, Navion ve Nethouse’un katkılarıyla yapılan yarışta temaslar ve spinler yaşandı. Bütün kategorilerde podyum için kıyasıya bir çekişme yaşanırken birinciler değişmedi. İlk iki yarıştan maksimum puan olan 40’ar puanı kazanan ve bu yarışta da hanelerine 40’ar puan ekleyen Mini lideri Niyazi Özçınar, Junior lideri Demir Emre ve Expert lideri izzet Çınar yine zirvede yer aldı. Bin400 metrelik RC1 pist şeklinde yapılan yarışın 9 yarışçı ile en kalabalık kategorisi yine miniklerin olduğu kategoriydi. Miniklerin ikincisi Mustafa Efeefe olurken üçüncü olarak podyuma çıkan isim Rus sürücü YannisZaytsev oldu. Junior ikincisi Mert Uzun olurken aynı puanı alan fakat tur derecesi ile üçüncü olan isim Şeref Karaoğlan oldu. Expert’in ikincisi Közün Arpalıklı olurken, aynı puanı alan Umut Araz günün üçüncüsü oldu. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını sporun önde gelen isimlerinden Serhan Çınar ve Kuzey Kıbrıs Karting Derneği Başkanı Tigin Güryel takdim etti. Komiserler tarafından günün yıldızı ise İsmail Araz seçildi ve özel kupasını aldı.

Mini Kategori:

1.Niyazi Özçınar                 40

2.Mustafa Efeefe                               34

3.Yannis Zaytsev                               30

4.Rüzgar Miralay                               24

5.Hasan Macila                  23

6.İsmail Araz                       18

7.Erin Bolkaner                   16

8.Hasan Murat Aşık          11

9.Hasan Bedel                    10

Junior Kategori

1.Demir Emre                      40

2.Mert Uzun                        34

3.Şeref Karaoğlan              28           1:02,45

4.Mete Saygın                     28           1:04,63

5.Salih Zeki Hafız              21           1:05,65

6.Mehmet Salih Çelikden 21           1:05,69

Expert

1.İzzet Çınar                       40

2.Közün Arpalıklı               32

3.Umut Araz                        32

4.Güner Ballı                       26

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