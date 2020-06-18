Kartingde 2020 sezonu açılıyor

2020 Akdeniz ROK Cup Karting şampiyonası’nda sezon, Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılacak yarış ile başlıyor

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2020 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası, Covid 19 Pandemisi nedeniyle gecikmeli olarak 21 Haziran Pazar günü başlıyor. Cemsa Sporting Center’de yapılacak yarışın serbest antrenmanları Cumartesi günü 08.00-15.00 saatleri arasında yapılacak ve kayıtlar 16.00’da tamamlanacak. 20 Haziran 2020 Cumartesi

08.00-15.00 Serbest Antrenmanlar yapılacak.

21 Haziran Pazar sabahı ise 08.30-09.10 saatleri arasında resmi antrenmanlar, 10.00-10.40 saatleri arasında sıralama turları, 11.00-12.00 saatleri arasında 1.yarışlar ve 12.00-13.00 saatleri arasında final yarışları yapılacak. Karting derneğinden yapılan açıklamaya göre sezonun ilk yarışı, 1400 metrelik büyük pist şeklinde yapılacak. Ödül töreninin ise 13.30’da yapılması bekleniyor.

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği Yönetimi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

“Hepimizin Corona salgınından dolayı maddi, manevi olumsuz etkilendiği bu dönemde spor ve hobi faaliyetleri kuşkusuz geri plana düşmüş olabilir. Bu zor koşullarda gerçekleştirmeye çabaladığımız 2020 Akdeniz Karting Şampiyonası çalışmalarına tüm katılımcıların açık görüş ve iyi niyetle yaklaşmalarını diler, organizasyonlarda ortaya çıkabilecek eksikliklerin giderilmesinde birlik ve dayanışma içinde hareket edeceğinizi temenni ederiz.”